Thomas Krol is vrijdag Europees kampioen geworden op de 1.000 meter. Hij was in Thialf nipt sneller dan landgenoten Kjeld Nuis en Kai Verbij.

In een rechtstreeks duel rekende Nuis (1.07,86) af met regerend wereldkampioen Verbij (1.07,94). In de slotrit konden Thomas Krol en Ignat Golovatsiuk uit Belarus zich richten op de tijd van Nuis. Krol reed met 1.07,77 naar de Europese titel.

Nuis wist zich eind vorig jaar niet te plaatsen voor de olympische 1.000 meter. Op die afstand werd hij vier jaar geleden olympisch kampioen. Hij werd op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) vierde, vlak achter Hein Otterspeer, die het EK afstanden aan zich voorbij laat gaan wegens liesklachten.

De eerste niet-Nederlander op de 1.000 meter was de Brit Cornelius Kersten. De in Heemstede opgegroeide schaatser klokte met 1.08,48 de vierde tijd.

De Russische titelverdediger Pavel Kulizhnikov is niet aanwezig in Thialf. Hij bleef uit voorzorg thuis om alle coronarisico's uit te sluiten. Alle Russische rijders waren vrijdag niet aanwezig in Heerenveen omdat de Russische ploeg met een corona-uitbraak kampt.

Nuis: 'Ik kon het niet los van OKT zien'

Nuis weigerde van revanche te spreken na zijn zilveren plak. "Mijn insteek was om zo hard mogelijk te rijden. Ik kon het niet los van het OKT zien. Ik denk dat ik geen enkele wedstrijd meer los van het OKT kan zien. Met de uitslag van vandaag had ik wel naar de Spelen gemogen, maar daar heb ik geen reet meer aan."

"Ik kan niet ontkennen dat ik over de streep kwam met de gedachte: hé, nu heb ik Kai wel verslagen", vervolgde Nuis. "Maar dit is een nieuwe wedstrijd en ik ga niet de hele tijd terugkijken. Natuurlijk doet het nog altijd een beetje zeer, maar ik heb een stapje gemaakt en daar ben ik blij mee."

Europees kampioen Krol was blij met zijn eerste internationale titel, al wilde hij niet zeggen dat het een drempel was waar hij overheen moest stappen. "Het zat niet tussen mijn oren dat ik nog nooit een internationale titel op deze afstand had gewonnen."

Voor Krol was het alweer zijn vierde zege op rij op de 1.000 meter. "Maar het verschil met de concurrentie is dusdanig klein, dat ik niet achterover kan leunen. Dit was wel een mooie oefening richting de Spelen."