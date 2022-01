Thomas Krol is vrijdag Europees kampioen geworden op de 1.000 meter. Hij was in Thialf nipt sneller dan landgenoten Kjeld Nuis en Kai Verbij.

In een rechtstreeks duel rekende Nuis (1.07,86) af met regerend wereldkampioen Verbij (1.07,94). In de slotrit konden Thomas Krol en Ignat Golovatsiuk uit Belarus zich richten op de tijd van Nuis. Krol reed met 1.07,77 naar de Europese titel.

Nuis wist zich eind vorig jaar niet te plaatsen voor de olympische 1.000 meter. Op die afstand werd hij vier jaar geleden olympisch kampioen. Hij werd op het OKT vierde, vlak achter Hein Otterspeer, die het EK afstanden aan zich voorbij laat gaan wegens liesklachten.

De eerste niet-Nederlander op de 1.000 meter was de Brit Cornelius Kersten. De in Heemstede opgegroeide schaatser klokte met 1.08,48 de vierde tijd. De Russische titelverdediger Pavel Kulizhnikov is niet aanwezig in Thialf.