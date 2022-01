Irene Schouten heeft vrijdag in Heerenveen met groot machtsvertoon de Europese titel veroverd op de 3 kilometer. De Noord-Hollandse was ruim drie seconden sneller dan haar concurrente Antoinette de Jong en pakte daarmee haar eerste internationale titel op de 3.000 meter.

De 29-jarige Schouten noteerde in een leeg Thialf 3.56,62 minuten, de op twee na beste tijd ooit gereden in Heerenveen. De Jong was met 3.59,76 ruim drie seconden langzamer dan haar landgenote en de Italiaanse Francesca Lollobrigida complementeerde het podium in Heerenveen. Regerend olympisch kampioene Carlijn Achtereekte werd vijfde.

Voor Schouten is het haar eerste internationale titel op de 3 kilometer. De kopvrouw van Team Zaanlander pakte vorig seizoen WK-brons, wat haar eerste internationale medaille op de stayersafstand was. Ze won toen ook het wereldbekerklassement over de lange afstanden.

Dit seizoen staat er geen maat op Schouten op de 3 kilometer. Ze schreef alle vijf de 3.000 meters op haar naam waaraan ze deelnam: de NK afstanden, de World Cups in Polen en Salt Lake City, het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van twee weken geleden en dus de EK afstanden.

"Ik ben lekker bezig, maar ik deed dit een beetje op routine", aldus Schouten. "Ik ben vooral blij dat ik mezelf goed heb kunnen opladen na het OKT. Het was een heel belangrijke week met ook de NK marathon tussendoor. Ik had gisteren nog helemaal niet het idee dat ik zou strijden om de Europese titel, maar ik wilde heel graag winnen."

Schouten zegt niet bezig te zijn met een tweestrijd met De Jong. Verwacht wordt dat de twee Nederlanders volgende maand om de olympische titel zullen strijden in Peking. "Ik moet iedereen verslaan, toch?"

Schouten laat zich niet uit de tent lokken

Schouten kwam al in de zesde rit op het ijs in Thialf en nam het op tegen Lollobrigida, die snel uit de startblokken kwam om Schouten uit de tent te lokken. De Noord-Hollandse liet zich echter niet gek maken en haalde de Italiaanse twee ronden voor het einde in, waarna ze met 3.56,62 de toon zette.

De Jong nam het vervolgens op tegen Achtereekte en de regerend wereldkampioene reed lang onder het schema van Schouten. Uiteindelijk moest de Friezin in de laatste ronden fors toegeven op de ongenaakbare Schouten.

Martina Sáblíková ontbrak op de EK afstanden. De drievoudig olympisch kampioene kwam onlangs ten val op de training en moest acht hechtingen in haar dijbeen laten zetten. Het is niet duidelijk of ze op tijd fit is voor de Spelen.

Eerder op de dag zouden Femke Kok, Michelle de Jong en Marijke Groenewoud in actie komen op de teamsprint, maar een uur voor de start zegde de Nederlandse ploeg af. Kok en De Jong kampten met lichte klachten en wilden geen risico nemen met het oog op de Spelen.

De EK afstanden zijn voor de schaatsers de laatste internationale krachtmeting voor de Spelen in Peking, die op 4 februari van start gaan. Schouten reist als grote favoriete op de lange afstanden af naar China, waar ze naast de 3 en de 5 kilometer ook de massastart en de ploegenachtervolging gaat rijden.