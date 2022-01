De Nederlandse achtervolgingsploeg heeft vrijdag in Heerenveen de Europese titel veroverd. De veelbesproken Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker waren in een indrukwekkend baanrecord de snelste in Thialf.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Nederland noteerde over acht ronden een tijd van 3.37,97, waarmee de drie rijders bijna een seconde sneller waren dan regerend olympisch kampioen Noorwegen. Met die tijd doken ze ook ruim een seconde onder het baanrecord, dat op 3.39,08 stond en sinds januari van dit jaar in handen van Noorwegen was.

De 26-jarige Roest dreigde eerder deze week de ploegenachtervolging niet te rijden uit onvrede met de keuzes van de selectiecommissie van schaatsbond KNSB voor de olympische selectie. De Lekkerkerker, die volgende maand in Peking in actie komt op de 5 en 10 kilometer en de ploegenachtervolging, was boos dat hij niet was geselecteerd voor de 1.500 meter. Op die afstand won hij vier jaar geleden in Pyeongchang verrassend olympisch zilver.

Het derde olympische ticket op de schaatsmijl wees de selectiecommissie afgelopen zondag toe aan Marcel Bosker, zodat de rijder van Jumbo-Visma de ploegenachtervolging kan rijden. Op de teampursuit in Peking mogen alleen schaatsers uitkomen die ook een individuele afstand rijden.

De doorgaans zo gereserveerde Roest sprak zich in een verklaring via zijn management kritisch uit over de olympische selectie en de communicatie van de selectiecommissie en bondscoach Jan Coopmans. Pas twee dagen voor de EK afstanden zegde hij zijn deelname toe op de ploegenachtervolging.

Onvrede bij Roest niet weggenomen

Als het aan Roest had gelegen, was het laatste startbewijs op de 1.500 meter naar hem gegaan en had Bosker als tweede man aan de massastart meegedaan. Dat startbewijs ging echter naar Sven Kramer, die daardoor een veelbesproken koppel met Jorrit Bergsma gaat vormen. Kramer schaatst ook nog de 5 kilometer en de ploegenachtervolging in Peking.

Roest sprak afgelopen dinsdag met technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB, maar De Wit kon de onvrede bij de drievoudig wereldkampioen allround niet wegnemen. Roest verklaarde bij de NOS dat hij toch meedeed aan de ploegenachtervolging om zijn ploeggenoten Kramer en Bosker niet te laten vallen.

Het was duidelijk te zien dat Roest met het nodige venijn rondreed in Thialf, want hij schaatste een groot deel van de ploegenachtervolging op kop en deed dat in het snelste tempo ooit in Heerenveen. Kramer meldde zich alleen in de openingsronde op kop.