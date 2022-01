De Russische schaatsers ontbreken vrijdag in Thialf op de eerste dag van de EK afstanden. Vanwege een aantal coronagevallen zit de ploeg uit Rusland al een paar dagen in quarantaine in een hotel in Sneek.

Op basis van de PCR-tests die vrijdag worden afgenomen, moet duidelijk worden of de Russen zaterdag en zondag wél op het ijs van Thialf kunnen verschijnen.

De nationale bond maakte dinsdag bekend dat een deel van de ploeg bij aankomst in Nederland positief op het coronavirus is getest. De hele equipe ging in isolatie of quarantaine. Via sociale media lieten de Russen zien dat ze op alternatieve manieren in en om hun hotelkamers alsnog proberen te trainen.

Onder anderen Olga Fatkulina, Angelina Golikova en Natalia Voronina behoren tot de EK-selectie. De Russen hadden uit voorzorg besloten onder anderen de sprinters Pavel Kulizhnikov, Ruslan Murashov en Artem Arefyev thuis te houden, om geen risico's te nemen met het oog op de Olympische Spelen in Peking.

Van vrijdag tot en met zondag wordt in Thialf gestreden om de Europese titels op diverse afstanden. Op de eerste dag staan bij de vrouwen de teamsprint en de 3.000 meter en bij de mannen de ploegachtervolging en de 1.000 meter op het programma.

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse schaatsploeg voor de Winterspelen komt in Heerenveen in actie. De eerste dag van de EK afstanden begint vrijdag om 18.55 uur.