Kjeld Nuis en Kai Verbij treffen elkaar vrijdag op de 1.000 meter tijdens de eerste dag van de EK afstanden in Heerenveen. Bij de vrouwen zijn Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte aan elkaar gekoppeld op de 3.000 meter.

Nuis en Verbij komen in de voorlaatste rit van de 1.000 meter in actie. Daarna rijdt Thomas Krol tegen Ignat Golovatiuk uit Belarus.

Vorige week greep Nuis nog net naast een olympisch startbewijs voor de 1.000 meter door op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) als vierde te eindigen. Hierdoor kan hij zijn titel bij de Spelen in Peking niet verdedigen.

Hein Otterspeer kwalificeerde zich achter Krol en Verbij als nummer drie op het OKT wel voor de Spelen, maar laat de EK afstanden schieten vanwege liesklachten. Daardoor kan Nuis wel meedoen in Thialf.

Titelverdediger Pavel Kulizhnikov is niet van de partij op de 1.000 meter. Hij is een van de Russische schaatsers die uit voorzorg thuisbleef om geen risico's te nemen met het oog op de Spelen. Een onbekend aantal Russen testte onlangs positief op het coronavirus, waardoor de hele ploeg voorlopig in quarantaine zit in Nederland.

Irene Schouten won vorige week de 3.000 meter op het OKT.

De Jong en Achtereekte in voorlaatste rit 3.000 meter

Bij de vrouwen ontmoeten De Jong en Achtereekte elkaar in de voorlaatste rit van de 3.000 meter. Daarvoor komt Irene Schouten in actie tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

Ook Claudia Pechstein verschijnt aan de start in Thialf. De Duitse, die volgende maand haar vijftigste verjaardag viert, rijdt in de zesde rit tegen haar 25 jaar jongere landgenote Leia Behlau.

Titelverdedigster Esmee Visser ontbreekt op de 3.000 meter. De Zuid-Hollandse deed vorige week bij het OKT niet mee aan deze afstand.

Naast de 1.000 meter voor mannen en de 3.000 meter voor vrouwen staan vrijdag de ploegenachtervolging bij de mannen en de teamsprint bij de vrouwen op het programma. Op beide onderdelen rijdt Nederland in de slotrit tegen Polen.

Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker komen voor Nederland uit op de ploegenachtervolging. Roest rijdt met tegenzin, want hij is nog altijd boos op de KNSB wegens de verdeling van de olympische startbewijzen. Hij vindt dat hij de 1.500 meter in Peking moet rijden in plaats van Bosker. Op de teamsprint nemen Femke Kok, Michelle de Jong en Marijke Groenewoud deel namens Nederland.

