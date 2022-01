Het internationale invitatietoernooi dat de shorttrackers op 15 en 16 januari zouden rijden, gaat niet door en wordt vervangen door een alternatief toernooi in Leeuwarden, zo meldt de schaatsbond KNSB donderdag.

De KNSB maakte bekend dat vanwege de recente ontwikkelingen in de coronapandemie de teams van Hongarije, Frankrijk en Rusland zich hebben afgemeld voor de laatste internationale test in de aanloop naar de Olympische Winterspelen.

Door de afzeggingen staan bij het toernooi in Leeuwarden grotendeels dezelfde deelnemers aan de start als bij de NK shorttrack begin januari. Naast de rijders van de nationale selectie en de KNSB Talent Teams komen ook shorttrackers Vladislav Bykanov uit Israël en Belgen Stijn en Hanne Desmet in actie.

De KNSB had het invitatietoernooi georganiseerd als vervangend toernooi voor de EK. Die zouden in het Duitse Dresden plaatsvinden, maar werden al eerder afgelast vanwege de coronapandemie. Daardoor zouden de shorttrackers na de NK shorttrack in de aanloop naar de Spelen geen internationale krachtmetingen meer hebben.

Hoewel de buitenlandse deelnemers ontbreken, staat er halverwege januari wel nog iets op het spel voor de Nederlandse shorttrackers. Bij zowel de mannen als de vrouwenploeg is in de olympische selectie nog plaats vrij voor een vijfde rijd(st)er.

Zeker van Spelen (mannen): Itzhak de Laat: 500 meter, 1.000 meter, relay en mixed relay

Sjinkie Knegt: 1.000 meter, 1.500 meter, relay en mixed relay

Jens van 't Wout: 500 meter, 1.000 meter, relay en mixed relay

Sven Roes: 1.500 meter en relay

Zeker van Spelen (vrouwen): Suzanne Schulting: 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, relay en mixed relay

Xandra Velzeboer: 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, relay en mixed relay

Selma Poutsma: 500 meter, 1.000 meter, relay en mixed relay

Yara van Kerkhof: relay

