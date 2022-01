Van vrijdag tot en met zondag vinden in een leeg Thialf de EK afstanden plaats. Een overzicht van het programma van het laatste internationale toernooi voor de Olympische Spelen in Peking en de Nederlandse deelnemers.

Programma

Vrijdag 7 januari

18.55 uur: Teamsprint vrouwen

19.09 uur: Ploegenachtervolging mannen

19.42 uur: 3.000 meter vrouwen

20.42 uur: 1.000 meter mannen

Zaterdag 8 januari

14.30 uur: Teamsprint mannen

14.49 uur: 500 meter vrouwen

15.28 uur: 5.000 meter mannen

16.58 uur: 1.500 meter vrouwen

Zondag 9 januari

14.05 uur: Ploegenachtervolging vrouwen

14.32 uur: 1.500 meter mannen

15.21 uur: 1.000 meter vrouwen

16.05 uur: 500 meter mannen

16.46 uur: Massastart vrouwen

17.09 uur: Massastart mannen

Nederlandse deelnemers

Mannen:

500 meter: Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Dai Dai N'tab

1.000 meter: Thomas Krol, Kai Verbij en Kjeld Nuis

1.500 meter: Thomas Krol, Kjeld Nuis en Tijmen Snel

5.000 meter: Patrick Roest, Jorrit Bergsma en Sven Kramer

Ploegenachtervolging: Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker

Massastart: Jorrit Bergsma en Marcel Bosker

Teamsprint: Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Tijmen Snel

Vrouwen:

500 meter: Femke Kok, Michelle de Jong en Dione Voskamp

1.000 meter: Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Michelle de Jong

1.500 meter: Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Marijke Groenewoud

3.000 meter: Irene Schouten, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte

Ploegenachtervolging: Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong

Massastart: Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Teamsprint: Femke Kok, Michelle de Jong en Marijke Groenewoud

Wat staat er op het spel?

Bij de EK afstanden worden de Europese titels op alle disciplines verdeeld, behalve op de 5 kilometer bij de vrouwen en de 10 kilometer bij de mannen. De langste schaatsafstanden worden niet verreden bij de EK afstanden en zijn vervangen door de teamsprint, waarbij een team met drie schaatsers aan de start verschijnt en maar één rijder finisht. Na elke ronde moet een schaatser de baan verlaten.

Thomas Krol (1.500 meter), Patrick Roest (5 kilometer) en de Nederlandse achtervolgingsploeg zijn de titelverdedigers bij de mannen, terwijl bij de vrouwen Jutta Leerdam (1.000 meter), Ireen Wüst (1.500 meter), Irene Schouten (massastart) en de achtervolgingsploeg hun Europese titel uit 2020 verdedigen.

Vorig jaar werd er ook een EK schaatsen in Heerenveen gehouden, maar toen ging het om het EK allround en het EK sprint en werden er geen Europese titels per afstand verdeeld. De EK afstanden werden in 2018 voor het eerst verreden en worden om de twee jaar gehouden.

De EK afstanden zijn het laatste internationale toernooi voor de start van de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari). Over twee weken worden in Nederland nog wel de nationale kampioenschappen sprint en allround gehouden in Heerenveen.

