Sven Kramer is verrast dat hij op de Olympische Spelen in Peking, naast de 5 kilometer en de ploegenachtervolging, ook de massastart mag gaan rijden. De Fries vormt op dat onderdeel een koppel met Jorrit Bergsma.

"Die had ik eigenlijk ook niet één, twee, drie zien aankomen", zegt Kramer donderdag tegen de NOS over zijn startbewijs op de massastart. "Maar als je daarvoor gevraagd wordt, hoef je daar niet lang over na te denken. Ook al heb ik 'm maar één keer gereden."

De eerste en enige keer dat Kramer meedeed aan een massastart, was bij de Olympische Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Hij vormde toen een koppel met Koen Verweij, die mede dankzij het werk van Kramer brons pakte.

Hoewel viervoudig olympisch kampioen Kramer geen specialist is op de massastart, ziet hij deelname aan het nummer wel zitten. "Misschien had iemand anders er meer recht op gehad, alleen heeft de bondscoach deze keuze gemaakt. Ik zeg dan niet: ik sla even over."

Saillant detail is dat Kramer op de Spelen een duo vormt met Bergsma, met wie hij geen al te beste relatie onderhoudt. Bergsma stapte tijdens de Spelen van 2014 uit de ploegenachtervolging met Kramer als kopman, omdat hij zich er niet gewenst voelde.

Sven Kramer doet tijdens de Winterspelen mee aan de 5.000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart. Foto: Pro Shots

Kramer laat massastart op EK afstanden schieten

Op de EK afstanden van komend weekeinde in Thialf zou Kramer ter voorbereiding op de Spelen mee kunnen doen aan de massastart, maar hij rijdt alleen de 5.000 meter en de ploegenachtervolging. Marcel Bosker start naast Bergsma.

"Ik heb de afgelopen jaren nog nooit drie dagen achter elkaar gereden", verklaart Kramer zijn keuze om de massastart op de EK te laten schieten. "Ik wil graag fit blijven voor de Spelen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste."

De EK afstanden begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Bij de vorige editie pakte Kramer zilver op de 5.000 meter en met Bosker en Patrick Roest goud op de ploegenachtervolging.

De Olympische Winterspelen staan van 4 tot en met 20 februari op het programma in Peking.

