Patrick Roest heeft woensdag met tegenzin besloten om deel te nemen aan de ploegenachtervolging op de EK afstanden van komend weekend. De schaatser is nog altijd boos op de KNSB wegens de verdeling van de olympische startbewijzen.

Maandag vertelde Roest nog dat hij twijfelde over zijn deelname aan de ploegenachtervolging op de EK afstanden in Thialf. Ook een gesprek met de KNSB een dag later kon zijn onvrede niet wegnemen. Toch besluit de Lekkerkerker om vrijdag deel te nemen aan de ploegenachtervolging.

"Het mag duidelijk zijn dat ik dit niet doe omdat de bond dit van mij vraagt", zegt Roest in een verklaring. "Al zouden ze het graag anders zien, is mijn onbegrip over de selectiekeuzes onveranderd. Ik doe dit om mijn teamgenoten en sponsors niet in de steek te laten en omdat er een titel te verdedigen is."

De 26-jarige Roest is boos omdat hij op de Olympische Spelen in Peking de 1.500 meter niet mag rijden. In zijn plaats komt Marcel Bosker in actie. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen presteerde Roest beter dan Bosker op de schaatsmijl. Maar omdat Bosker voor de Spelen werd geselecteerd om de ploegenachtervolging te rijden met Roest en Sven Kramer, gaf de KNSB hem ook een startbewijs voor de 1.500 meter.

Roest, die vier jaar geleden in Pyeongchang olympische zilver won op de 1.500 meter, zal in Peking wel de 5 en 10 kilometer rijden.

Van vrijdag tot en met zondag wordt in Thialf op diverse afstanden gestreden om de Europese titels. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse schaatsploeg voor de Winterspelen komt dan in actie.

Nederlandse vrouwen op EK afstanden 500 meter: Femke Kok, Michelle de Jong en Dione Voskamp

1.000 meter: Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Michelle de Jong

1.500 meter: Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Marijke Groenewoud

3.000 meter: Irene Schouten, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte

Massastart: Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Ploegenachtervolging: Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten

Teamsprint: Femke Kok, Michelle de Jong en Marijke Groenewoud