Patrick Roest staat gewoon ingeschreven voor de ploegenachtervolging bij de EK afstanden van komend weekend in Heerenveen. De Lekkerkerker was na de verdeling van de olympische startbewijzen teleurgesteld in de selectiecommissie van schaatsbond KNSB en twijfelde om op de EK op het teamonderdeel te starten. Dai Dai N'tab rijdt na het mislopen van een olympisch ticket de 500 meter.

De 26-jarige Roest vormt op de ploegenachtervolging het vertrouwde trio met Sven Kramer en Marcel Bosker. Deze drie mannen rijden ook op de Olympische Spelen in Peking de teampursuit. Met Roest, Bosker en Beau Snellink in de ploeg werd Nederland vorig jaar wereldkampioen op de ploegenachtervolging.

De inschrijving van Roest is opvallend, omdat de rijder van Jumbo-Visma maandag openlijk twijfelde of hij in Thialf wilde starten op de ploegenachtervolging. Dat had vooral te maken met de aanwijsplek voor Bosker, een van zijn ploeggenoten bij het teamonderdeel.

Bosker kwalificeerde zich vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen net als Kramer niet voor de Olympische Spelen, maar door een aanwijsplek mogen beiden alsnog naar Peking. De twee rijders kregen een olympisch ticket omdat volgens de selectiecommissie met hen de kans op een medaille op de ploegenachtervolging groter is dan voor N'tab en Tijmen Snel op respectievelijk de 500 en 1.500 meter.

Omdat volgens de regels van het internationaal olympisch comité (IOC) een deelnemer aan de ploegenachtervolging ook een individuele afstand moet rijden, schreef de selectiecommissie Bosker in voor de 1.500 meter en niet Roest. Dat is opvallend, omdat de 24-jarige Bosker nog nooit een individuele afstand op de Spelen of een WK reed, terwijl Roest in 2018 nog olympisch zilver won op de schaatsmijl.

Bosker had ook de massastart als individuele afstand kunnen rijden in Peking, maar de selectiecommissie vond Kramer geschikter dan Bosker voor de discipline over zestien ronden. Daardoor gaat Kramer op de massastart een veelbesproken koppel vormen met Jorrit Bergsma. Toch rijden niet zij samen de massastart op de EK, maar Bosker en Bergsma.

"Het programma bij dit EK zit heel anders in elkaar, met wedstrijden kort na elkaar. Uit het oogpunt van energiemanagement richting Peking is het verstandig dat onze rijders keuzes maken", verklaart technisch directeur Remy de Wit van de KNSB.

Nederlandse mannen op EK afstanden 500 meter: Merijn Scheperkamp, Dai Dai N'tab en Kai Verbij

1.000 meter: Thomas Krol, Kai Verbij en Kjeld Nuis

1.500 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol en Tijmen Snel

5.000 meter: Patrick Roest, Jorrit Bergsma en Sven Kramer

Massastart: Jorrit Bergsma en Marcel Bosker

Ploegenachtervolging: Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker

Teamsprint: Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Tijmen Snel

N'tab mag zich op 500 meter laten zien

N'tab viel door de aanwijsplekken voor Kramer en Bosker voor de tweede keer op rij buiten de olympische schaatsploeg, maar rijdt op de EK afstanden wel de 500 meter. Bij de EK mag Nederland tien rijders per sekse inschrijven, terwijl dat er op de Spelen negen zijn. Daardoor kwam N'tab in beeld.

Vanwege de afmelding van de geblesseerde Hein Otterspeer mag Snel ook de 1.500 meter rijden. De plaats van Otterspeer op de 1.000 meter wordt ingenomen door Kjeld Nuis, die op het OKT als vierde eindigde op de kilometer en daardoor zijn olympische titel niet kan verdedigen in Peking.

Bij de vrouwen heeft Jutta Leerdam zich afgemeld voor de 500 meter. Zij wordt vervangen door Dione Voskamp, die vierde werd op het OKT. Antoinette de Jong komt niet in actie op de 1.000 meter. Haar plaats wordt ingenomen door haar jongere zus Michelle de Jong.

De EK afstanden staat van vrijdag tot en met zondag op het programma en vindt plaats in Thialf. Bij het Europese titeltoernooi worden de langste afstanden (5 kilometer voor vrouwen en 10 kilometer voor mannen) niet verreden. Daarvoor is de teamsprint in de plaats gekomen.