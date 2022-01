Patrick Roest is boos op de selectiecommissie van schaatsbond KNSB. De 26-jarige Zuid-Hollander vindt dat hij bij de Olympische Spelen in Peking had moeten starten op de 1.500 meter en niet zijn ploeggenoot Marcel Bosker.

Bosker kreeg zondag van de selectiecommissie van de KNSB een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging, net als Sven Kramer. "Dát die twee jongens worden aangewezen in het belang van de teampursuit snap ik wel", zegt Roest maandag via zijn management.

"Alleen de keuzes voor welke individuele onderdelen ze worden aangewezen begrijp ik absoluut niet. Dat is absoluut niks persoonlijks tegen Sven Kramer of Marcel Bosker. Natuurlijk willen die jongens rijden, dat willen we allemaal."

Volgens de regels van het internationaal olympisch comité (IOC) mag een schaatser op de Spelen alleen starten op de ploegenachtervolging als hij ook een individuele afstand rijdt. Bosker kreeg een ticket voor de 1.500 meter, terwijl Kramer in Peking mag starten op de 5 kilometer én de massastart. De viervoudig olympisch kampioen reed pas één internationale massastart in zijn carrière, vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang.

Bosker heeft ook amper ervaring op het relatief nieuwe onderdeel. Maar als hij was aangewezen voor de olympische massastart, had Roest in Peking kunnen starten op de 1.500 meter, de afstand waarop hij vier jaar geleden bij zijn olympische debuut zilver won en vorig jaar bij de WK afstanden derde werd.

De 24-jarige Bosker reed nog nooit een individuele afstand op de Spelen of de WK, maar pakte de afgelopen drie seizoenen wel goud met het Nederlandse team op de ploegenachtervolging.

Roest hekelt communicatie vanuit de bond

Roest had zich vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op eigen kracht kunnen plaatsen voor de olympische 1.500 meter als hij in de top drie was geëindigd, maar hij eindigde als vierde. Bosker werd vijfde, op 0,35 seconden van zijn ploegmaat.

Roest, die wel een olympische startplek heeft op de 5 en 10 kilometer en de ploegenachtervolging, vindt het vreemd dat de schaatsbond en bondscoach Jan Coopmans de afgelopen dagen niet met hem gesproken hebben over de olympische selectie en de keuzes die gemaakt moesten worden.

"Met sommige schaatsers is wel overleg geweest en met mij en anderen weer niet. Ik ben altijd erg loyaal geweest naar de bond. Als ze me nodig hadden stond ik er. Maar daar wordt blijkbaar niet naar gekeken."

Roest is zo teleurgesteld, dat hij nog niet weet of hij vrijdag bij de EK afstanden in Heerenveen wil starten op de ploegenachtervolging. Het Nederlandse team bestaat in Thialf normaal gesproken uit Roest, Kramer en Bosker.