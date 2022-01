Bondscoach Jan Coopmans vertrouwt erop dat Sven Kramer en Jorrit Bergsma over hun woelige verleden stappen. Bergsma trok zich in 2014 tijdens de Olympische Spelen terug uit de achtervolgingsploeg omdat hij zich gepest voelde door onder anderen Kramer. In Peking zullen ze verrassend genoeg op voorspraak van Coopmans een koppel vormen op de massastart.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

"Jorrit en Sven zijn professional en met allebei zijn afspraken te maken", aldus Coopmans, die in allerijl via een videoverbinding met journalisten sprak. "Ik zie daar geen problemen. Ze willen allebei die wedstrijd winnen. Daarin moet iedereen zijn rol vervullen. Ze zijn van elkaar afhankelijk."

De combinatie tussen Bergsma en Kramer ligt gevoelig sinds de Spelen van 2014. Vier dagen na zijn gouden race op de 10 kilometer in Sotsji stapte Bergsma uit de achtervolgingsploeg van bondscoach Arie Koops omdat hij zich niet thuis voelde in de ploeg met Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Alle drie reden toen voor TVM.

De 35-jarige Bergsma noemde het afgelopen dinsdag na de door hem gewonnen 10 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen "een litteken" op zijn carrière. "Ik hoorde er niet bij en werd er heel slecht neergezet. Het heeft mijn gouden medaille destijds bedorven."

Technisch directeur Remy de Wit, die wel was afgereisd naar Leeuwarden om de selectie toe te lichten, was niet bekend met die uitspraken van Bergsma. "Dat zijn niet de dingen die ik vanmiddag met Jorrit besproken heb", aldus De Wit, die de keuze "pikant voor de buitenwereld" noemde.

"Als ik vanmiddag een ander gesprek met Jorrit en Sven had gehad, en zij andere dingen hadden gezegd, dan had ik dat hier ook wel benoemd. Maar daar is helemaal geen sprake van. Zij staan er zeer positief in en zien de meerwaarde in elkaar om het tot een medaille te brengen."

Jorrit Bergsma (links) werd in 2014 weggepest uit de achtervolgingsgroep met onder anderen Sven Kramer (tweede van links). Jorrit Bergsma (links) werd in 2014 weggepest uit de achtervolgingsgroep met onder anderen Sven Kramer (tweede van links). Foto: ANP

'Beiden stapten snel over hun emotie heen'

De Wit erkent dat de keuze beladen is gezien het verleden tussen Kramer en Bergsma. "Ik heb ook tegen ze gezegd: dit is waarschijnlijk waar het vanavond aan tafel over gaat, dus hoe zitten jullie erin?"

"Het was uitermate constructief. Beiden stapten over hun emotie heen en zaten snel op de inhoud over hoe ze dat samen gingen regelen. Garanties heb je niet, maar ik zie het vol vertrouwen tegemoet."

Coopmans zal de komende dagen met Bergsma en Kramer over het verleden spreken, iets wat technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF toejuicht. Hendriks was in 2014 getuige van de afmelding van Bergsma en keek nu mee bij de samenstelling van de schaatsselectie.

"Het is belangrijk dat het door beide sporters omarmd wordt, dat is een voorwaarde", zegt Hendriks. "Dat hebben we de afgelopen dagen besproken. Ik vind het spannend, maar niet pikant. Ik heb er als observator bij gezeten en er zat een heel goede onderbouwing van de bondscoach achter."

Schaatsselectie mannen voor Olympische Spelen 500 meter: Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol

1.000 meter: Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer

1.500 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol en Marcel Bosker

5 kilometer: Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Sven Kramer

10 kilometer: Jorrit Bergsma en Patrick Roest

Massastart: Jorrit Bergsma en Sven Kramer

Ploegenachtervolging: Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer

Kramer in beeld door veranderde tactiek

De keuze voor Kramer is niet alleen vanwege het verleden met Bergsma opvallend, maar ook omdat de viervoudig olympisch kampioen zelden een internationale wedstrijd op de massastart rijdt. Hij deed dat alleen vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang. Toen werd Kramer zestiende.

De schaatsbond schoof na het afscheid van topsprinter Arjan Stroetinga de 23-jarige Bart Hoolwerf naar voren, maar de Eemdijker bleek niet de beoogde sprinter om wie Bergsma vroeg. Bondscoach Coopmans verzon vervolgens een andere strategie ("de zaak kapot rijden"), waardoor Kramer in beeld kwam.

Coopmans vindt het geen bezwaar dat Bergsma en Kramer nog nooit samen de massastart reden. "Deze twee mensen zijn zo ervaren en hebben koersinzicht, daar is geen twijfel over. We hoeven de concurrentie niet slimmer te maken door het steeds te laten zien."