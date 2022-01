De indrukwekkende staat van dienst van Sven Kramer heeft volgens de schaatsbond geen rol gespeeld bij de samenstelling van de selectie voor de Olympische Spelen van Peking. De viervoudig olympisch kampioen mag zich dankzij een aanwijsplek opmaken voor zijn vijfde Spelen.

"De staat van dienst van Sven Kramer is geen factor in onze afwegingen geweest", stelde technisch directeur Remy de Wit zondag in een toelichting op de olympische selectie. "We hebben ervoor gekozen om Sven in te schuiven omdat hij enorm veel kwaliteit met zich meebrengt voor de ploegenachtervolging. Hij is de wegkapitein van de teampursuit."

De 35-jarige Kramer eindigde vorige week als derde op de 5 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Die eindnotering stond laag in de zogenoemde selectievolgorde van de selectiecommissie, waardoor Kramer als tiende rijder in de matrix stond. Omdat er maar negen rijders naar de Spelen gaan, had de dertigvoudig wereldkampioen een aanwijsplek nodig om naar de Spelen te kunnen.

Dat ticket krijgt Kramer ten koste van sprinter Dai Dai N'tab, omdat de Fries als motor van de ploegenachtervolging in 2019 en 2020 wereldkampioen werd op het onderdeel. Dat deed hij toen samen met Douwe de Vries en Marcel Bosker.

Laatstgenoemde heeft eveneens een aanwijsplek gekregen vanwege zijn rol bij de ploegenachtervolging, terwijl Bosker zich bij het OKT niet individueel geplaatst had op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Hij neemt de plaats in van Tijmen Snel, die derde werd op de 1.500 meter.

"Bij alle keuzes die we maken kijken we naar de grootste kans op goud", aldus De Wit. "Bij de ploegenachtervolging hebben we een trackrecord opgebouwd met een team met deze drie sporters. Dat is een grotere kans op goud dan de derde plek op de 1.500 meter."

Schaatsselectie mannen voor Olympische Spelen 500 meter: Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol

1.000 meter: Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer

1.500 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol en Marcel Bosker

5 kilometer: Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Sven Kramer

10 kilometer: Jorrit Bergsma en Patrick Roest

Massastart: Jorrit Bergsma en Sven Kramer

Ploegenachtervolging: Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer

'Unaniem om N'tab en Snel te passeren'

De Wit is het niet eens met de kritiek dat de bond de ploegenachtervolging en de massastart belangrijker vindt dan de individuele nummers. "Dat is te kort door de bocht. Het zou betekenen dat ik vanuit mijn rol alleen oog heb voor de teamonderdelen. Ik denk dat er in de afgelopen 3,5 jaar tussen de coaches, teams en de bond een enorme samenhang is."

"We hebben met coaches besproken of de ploegenachtervolging niet moet terugkomen in de selectievolgorde, maar daar waren ze geen voorstander van. In vergelijking met de andere resultaten had die anders wel in de top drie gestaan."

De Wit benadrukte dat de selectiecommissie van de schaatsbond niet over één nacht ijs is gegaan bij de samenstelling van de olympische selectie met daarin negen mannen en negen vrouwen. Na het OKT zaten ze zo'n dertien uur in een hotel bij elkaar om de namen te kiezen. Zaterdag om 23.00 uur waren ze eruit.

N'tab en Snel kregen het slechte nieuws zondagmiddag te horen in een telefoongesprek. "Natuurlijk zijn ze ontzettend teleurgesteld, maar ze reageerden heel professioneel. We hebben dit niet zomaar gedaan, maar voor ons gevoel is dit wel de juiste beslissing. De norm is het meeste goud. De commissie stond unaniem achter deze keuzes."