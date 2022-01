Als een van de weinige rijders zijn Daan Breeuwsma en Rianne de Vries nog niet zeker van de Olympische Spelen in Peking en dat leidt tot stress bij het shorttrackkoppel thuis in Akkrum. "Daan kan mij heel erg helpen met zijn ervaring."

Eén afspraak maakten De Vries en Breeuwsma toen ze zes jaar geleden gingen samenwonen op een boerderij in Akkrum. Thuis zouden ze het niet al te veel over shorttrack hebben. Het was precies de reden waarom ze niet in Heerenveen, maar in een dorp ver van Thialf gingen wonen. "We willen niet de hele tijd in die wereld zitten", zegt De Vries zondag na de NK, waar ze vijfde werd.

De laatste weken lukt dat steeds minder, constateert Breeuwsma na afloop van de voor hem teleurstellend verlopen NK in Leeuwarden. Zowel Breeuwsma als De Vries vecht vier weken voor de start van de Spelen om de resterende twee olympische plaatsen in de Nederlandse shorttrackploeg. "Het is ons leven en het is de komende weken erop of eronder."

Bondscoach Jeroen Otter maakte vlak voor de kerstdagen acht van de tien namen voor de Olympische Spelen bekend, maar daar zaten de 31-jarige De Vries en de drie jaar oudere Breeuwsma niet bij. Zij moeten de komende weken, zoals afgelopen weekend bij de NK in Leeuwarden, de laatste olympische tickets zien af te dwingen.

Rianne de Vries kwam verschillende keren ten val tijdens de NK. Rianne de Vries kwam verschillende keren ten val tijdens de NK. Foto: ANP

'Ik heb er wakker van gelegen'

De boodschap van Otter kwam als een bom binnen bij De Vries, die in 2018 WK-zilver won met de aflossingsploeg. "Ik heb er wakker van gelegen. Hoe kan dit nou? Ik had het niet verwacht. Ik was mentaal gekraakt."

Voor Breeuwsma kwam de mededeling van Otter niet bepaald als een verrassing. De ervaren Fries, voorheen een belangrijke pion in de succesvolle aflossingsploeg, werd aan het begin van het seizoen niet geselecteerd voor de wereldbekerwedstrijden en reed alleen in Dordrecht een race op de relay.

Hij blijft er rustig onder. "In de afgelopen weken heb ik mezelf de vraag gesteld: ga ik nu heel gestrest en gefocust zijn? Of plezier maken en genieten van mijn sport? Dat laatste heb ik geprobeerd en dat lukt best goed. Dan ben ik ook op mijn best. Ik hoef me niet echt te laten zien, want ze weten bij de relay wat ze aan me hebben."

"Voor Rianne was het juist een hard gelag", vervolgt Breeuwsma. "Iedereen rondom haar had verwacht dat het bij de vrouwen wel duidelijk was. Dat was klote en vervelend, maar ze moest de knop omzetten. Dat kan ik wat makkelijker dan zij."

Ook Daan Breeuwsma kon geen hoge ogen gooien op de NK. Ook Daan Breeuwsma kon geen hoge ogen gooien op de NK. Foto: Getty Images

'Willen allebei olympische medaille'

Ze spreken thuis in Akkrum veel met elkaar. "Daan kan mij heel erg helpen met zijn ervaring", aldus De Vries. "Hij zegt: je moet er niet in blijven hangen." Breeuwsma: "Je kan wel helemaal in jezelf keren, maar dat helpt niet. Ik heb geprobeerd haar te laten ontspannen en te laten genieten van wat we nu doen."

Dat wil nog niet echt lukken voor De Vries, die verwacht dat ze mogelijk in Peking haar laatste Spelen rijdt. Ze viel drie weken geleden tijdens een training en rijdt met een gekneusde rib rond. "Ik was heel gestrest. Op dat soort momenten voel je de pijn juist meer en dat is momenteel het laatste wat ik kan gebruiken."

Thuis bij haar geliefde voelt ze zich weer op haar gemak. Breeuwsma denkt dat ze samen afreizen naar de Spelen, wat ze in 2014 en 2018 ook al deden. "We willen allebei een olympische medaille en dat kan nog steeds. We wachten af."

Bondscoach Jeroen Otter maakt 17 januari bekend of De Vries en Breeuwsma tot de olympische selectie behoren. Na afloop van de NK zei een beter beeld te hebben van wie daarvoor in aanmerking komen, zonder op namen in te gaan. De NK werd bij de mannen gewonnen door Dylan Hoogerwerf, de grootste concurrent van Breeuwsma.

Zeker van Spelen (mannen): Itzhak de Laat: 500 meter, 1.000 meter, relay en mixed relay

Sjinkie Knegt: 1.000 meter, 1.500 meter, relay en mixed relay

Jens van 't Wout: 500 meter, 1.000 meter, relay en mixed relay

Sven Roes: 1.500 meter en relay