Dylan Hoogerwerf heeft zondag in Leeuwarden zijn nationale shorttracktitel geprolongeerd. De Zuid-Hollander legde de drie individuele afstanden het beste af en gaf daarmee zijn visitekaartje af in de strijd om de olympische selectie. Bij afwezigheid van de geblesseerde titelverdedigster Suzanne Schulting won Selma Poutsma voor het eerst de titel bij de vrouwen.

De 26-jarige Hoogerwerf won in de Elfstedenhal de 1.000 meter, eindigde als tweede op de 500 meter en werd derde op de 1.500 meter. Met een totaalscore van vijf punten bleef hij nummer twee Jens van 't Wout in het eindklassement vijf punten voor. Bram Steenaart completeerde het podium.

Drievoudig Nederlands kampioen Sjinkie Knegt stelde, mede door een penalty op de 1.000 meter, teleur op de NK. Hij meldde zich met een liesblessure af voor de afsluitende 1.500 meter. De Fries liep de blessure op in de B-finale van de 500 meter.

Voor Hoogerwerf was het NK een van de laatste kansen om zich in de olympische shorttrackploeg te schaatsen. Van de tien Nederlanders die in Peking mogen rijden, heeft bondscoach Jeroen Otter er al acht bekendgemaakt, onder wie Knegt en Schulting. Er is nog plek voor één man en één vrouw.

Hoogerwerf heeft in de strijd om het laatste olympische ticket bij de mannen concurrentie van Daan Breeuwsma. De 34-jarige Fries was tot dit seizoen een vaste schakel in de relayploeg die twee keer wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen werd, maar werd in oktober niet geselecteerd voor de eerste drie wereldbekerwedstrijden en kon ook geen hoge ogen gooien op de NK.

Breeuwsma heeft al twee olympische deelnames (2014 en 2018) achter zijn naam staan. Melle van 't Wout is normaal gesproken ook nog een kanshebber voor de laatste olympisch startplaats, maar hij haakte vrijdag met een rugblessure af op de NK en lijkt daardoor uitgeschakeld in de race om de Spelen.

Zeker van Spelen (mannen): Itzhak de Laat: 500 meter, 1.000 meter, relay en mixed relay

Sjinkie Knegt: 1.000 meter, 1.500 meter, relay en mixed relay

Jens van 't Wout: 500 meter, 1.000 meter, relay en mixed relay

Sven Roes: 1.500 meter en relay

Xandra Velzeboer won bij de vrouwen de nationale titel door alle afstanden te winnen. Foto: ANP

De Vries lijkt vijfde vrouw te worden voor Spelen

Bij de vrouwen ging de nationale titel met overmacht naar Poutsma. De 22-jarige Zuid-Hollandse won alle afstanden en hield daarmee Yara van Kerkhof (zilver) en Georgie Dalrymple (brons) ruim achter zich.

Titelverdedigster Schulting ontbrak bij de NK. De Friezin, die als grote favoriet voor olympisch goud wordt gezien en vier jaar geleden de olympische titel op de 1.000 meter veroverde, had zich vrijdag afgemeld vanwege liesklachten. Ze wilde geen enkele risico nemen met het oog op de Spelen.

Naar verwachting doet Schulting over twee weken wel mee aan een invitatietoernooi in Leeuwarden, wat voor de shorttrackers de laatste test is voordat ze naar de Olympische Spelen afreizen. Het toernooi is in de plaats van de EK shorttrack gekomen, die vanwege de coronapandemie is afgelast.

Bij de vrouwen lijkt de strijd om het laatste olympische ticket een stuk minder spannend. Rianne de Vries is op voorhand de voornaamste kandidaat om zich in de ploeg met Schulting, Velzeboer, Poutsma en Van Kerkhof te schaatsen. De 31-jarige De Vries werd in 2018 als reserverijdster wel geselecteerd voor de Spelen, maar reed toen geen wedstrijd. Dalrymple is ook nog in de race.

Na het invitatietoernooi in Leeuwarden maakt bondscoach Otter de laatste twee namen voor de olympische selectie bekend. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Nederland met het maximumaantal startplaatsen van tien aan de Spelen mag deelnemen.