Sven Kramer krijgt volgende maand de kans om voor de vierde keer op rij olympisch kampioen te worden op de 5 kilometer. De 35-jarige Fries is zondag opgenomen in de Nederlandse schaatsselectie voor de Spelen van Peking. Sprinter Dai Dai N'tab valt buiten de boot.

Kramer eindigde vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen als derde op de 5.000 meter. Dat bleek niet genoeg voor directe plaatsing voor zijn vijfde Spelen, maar door een aanwijsplek kan de dertigvoudig wereldkampioen toch naar Peking.

N'tab, de nummer twee van de 500 meter in Thialf, moet daardoor langer wachten op zijn olympische debuut. De 27-jarige ploeggenoot van Kramer miste de Spelen van 2018 omdat hij na twee valse starts werd gediskwalificeerd bij het kwalificatietoernooi. N'tab pakte vorig jaar bij de WK afstanden brons op de 500 meter.

Marcel Bosker is net als Kramer aangewezen voor de ploegenachtervolging. De 24-jarige schaatser van Jumbo-Visma eindigde bij het OKT niet in de top drie van de 1.500, 5.000 en 10.000 meter, maar mag wel naar de Spelen. Bosker komt in de plaats van Tijmen Snel, de verrassende nummer drie van de 1.500 meter.

Verrassend genoeg vormt Kramer met Bergsma het koppel op de massastart. Het is een publiek geheim dat de twee elkaar slecht liggen nadat Bergsma tijdens de Spelen van 2014 uit de ploegenachtervolging met Kramer als kopman stapte omdat hij zich er niet gewenst voelde. Dat deed hij een paar dagen nadat hij goud won op de 10 kilometer. Afgelopen weekend noemde hij dat nog een "litteken" op zijn carrière.

De selectiecommissie van schaatsbond KNSB vergaderde de afgelopen drie dagen over de invulling van de Nederlandse schaatsploeg. Dat was nodig, omdat er maximaal negen mannen en negen vrouwen namens Nederland mogen meedoen aan het olympische toernooi. Bij de mannen stonden er na het OKT tien namen in de zogenaamde selectievolgorde (zie afbeelding hieronder).

De selectievolgorde bij de mannen. De selectievolgorde bij de mannen. Foto: NU.nl

Schaatsselectie mannen voor Olympische Spelen 500 meter: Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol

1.000 meter: Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer

1.500 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol en Marcel Bosker

5 kilometer: Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Sven Kramer

10 kilometer: Jorrit Bergsma en Patrick Roest

Massastart: Jorrit Bergsma en Sven Kramer

Ploegenachtervolging: Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer

Kramer en Bosker krijgen aanwijsplek voor teampursuit

De selectiecommissie ziet met Kramer en Bosker in de ploeg een grotere kans op goud op de teampursuit dan met N'tab en Snel op respectievelijk de 500 en 1.500 meter. Met onder anderen Kramer, Bosker en Patrick Roest in de ploeg werd Nederland de afgelopen drie jaar wereldkampioen op de ploegenachtervolging.

De schaatsbond had zowel bij de mannen als de vrouwen drie aanwijsplekken achter de hand, voor calamiteiten en voor de invulling van de Nederlandse teams voor de ploegenachtervolging en de massastart.

Kramer rijdt op de Spelen niet alleen de 5 kilometer en de ploegenachtervolging, maar ook dus de massastart. Hij gaat daar opvallend genoeg een koppel vormen met Bergsma, die een zekerheidje is bij de discipline over zestien ronden. Bergsma, die in Peking ook de 5 en 10 kilometer rijdt, werd in 2020 wereldkampioen op de massastart. Kramer rijdt zelden een massastart.

Merijn Scheperkamp, de winnaar van de 500 meter, Thomas Krol (500, 1.000 en 1.500 meter), Hein Otterspeer (1.000 meter) en Bosker zijn de olympische debutanten in de ploeg van bondscoach Jan Coopmans. Naast Kramer op de 5 kilometer verdedigt Kjeld Nuis zijn olympische titel op de 1.500 meter.

De selectievolgorde bij de vrouwen. De selectievolgorde bij de vrouwen.

Schaatsselectie vrouwen voor Olympische Spelen 500 meter: Femke Kok, Jutta Leerdam en Michelle de Jong

1.000 meter: Jutta Leerdam, Antoinette de Jong en Ireen Wüst

1.500 meter: Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Marijke Groenewoud

3 kilometer: Irene Schouten, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte

5 kilometer: Irene Schouten en Sanne in 't Hof

Massastart: Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Ploegenachtervolging: Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong

Geen lastige puzzel bij de vrouwen

Bij de vrouwen was de puzzel een stuk simpeler. Er stonden na het OKT precies negen schaatssters in de selectievolgorde en die negen mogen allemaal naar Peking.

Voor de ploegenachtervolging zijn Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong aangewezen, en Schouten en Marijke Groenewoud rijden de massastart. Groenewoud greep vorig jaar de wereldtitel op het onderdeel, terwijl Schouten tweevoudig wereldkampioene is bij de massastart.

Jutta Leerdam (500 en 1.000 meter), Michelle de Jong (500 meter), Femke Kok (500 meter) en Sanne in 't Hof (5 kilometer) zullen hun olympische debuut in China gaan maken. Voor Wüst, die met elf olympische medailles de beste Nederlandse olympiër aller tijden is, worden het haar vijfde Spelen. Zij verdedigt op de 1.500 meter haar titel, net als Carlijn Achtereekte op de 3.000 meter.

De Olympische Spelen beginnen op 4 februari en duren tot en met 20 februari. Het schaatstoernooi begint op 5 februari met de 3 kilometer voor vrouwen. De 5 kilometer voor mannen is een dag later.