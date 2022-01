Jorrit Bergsma heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn carrière de titel veroverd bij het NK marathonschaatsen op kunstijs. De 35-jarige Fries kwam na een spectaculaire en curieuze finale solo over de streep in Alkmaar.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Een valpartij van Jumbo-Visma-sprinter Bart Hoolwerf met nog tien rondes te gaan zorgde voor een chaotisch slot van de marathon van 150 rondes op ijsbaan De Meent. De jury besloot de wedstrijd kort te neutraliseren, terwijl Bergsma net in de aanval was gegaan.

De kopman van Royal A-ware/ZiuZ was het net als zijn coach Jillert Anema duidelijk niet eens met die beslissing, maar hij zette zijn frustratie om in nog wat extra energie. Na de hervatting haalde Bergsma in de voorlaatste ronde de ontsnapte Mats Stoltenborg bij, waarna hij naar de winst soleerde. Stoltenborg werd tweede en Niels Overvoorde pakte brons.

Jumbo-Visma tekende na de wedstrijd protest aan, omdat de ploeg vond dat Bergsma's ploeggenoot Sjoerd den Hertog schuldig was aan de val van Hoolwerf. Dat protest werd later weer ingetrokken.

Bergsma was in 2015 ook de beste bij het NK op kunstijs. De olympisch kampioen van 2014 op de 10 kilometer is bovendien negenvoudig Nederlands kampioen op de langebaan. Eerder deze week plaatste hij zich op de 5 en 10 kilometer voor de Winterspelen van Peking.

Het was een succesvolle Nieuwjaarsdag voor de ploeg van Anema, want Irene Schouten werd voor de zesde keer op rij nationaal kampioen bij de vrouwen. Daarmee brak ze het record van schaatsicoon Atje Keulen-Deelstra.

Jorrit Bergsma (links) reed in de laatste ronde weg bij Mats Stoltenborg. Jorrit Bergsma (links) reed in de laatste ronde weg bij Mats Stoltenborg. Foto: ANP

Topploegen kijken lang naar elkaar

Bij de titelstrijd voor de mannen waren vanaf de start veel uitlooppogingen op het zware ijs in Alkmaar, maar lange tijd lukte het geen enkel groepje om echt weg te rijden bij het peloton. De drie topteams Jumbo-Visma, Royal A-ware/ZiuZ en Hoolwerf Heiwerken/AB Vakwerk (van titelverdediger Gary Hekman) hielden elkaar scherp in de gaten.

Met nog iets meer dan dertig rondes te gaan wisten tien schaatsers wél een ronde voorsprong te pakken op het peloton. Zij mochten in de finale om de zege strijden.

Bij het afsprinten van het peloton, met nog tien rondes te gaan, ging Hoolwerf onderuit in een bocht. Bergsma was verlost van zijn schaduw en ging direct in de aanval, maar de scheidsrechter legde de wedstrijd stil. Dat leidde tot woede bij Bergsma en Anema, maar ook bij Hoolwerf. De rijder van Jumbo-Visma vond dat hij onderuit was gereden door Den Hertog.

Bergsma zette bij de hervatting van de marathon direct weer een aanval in, maar hij kwam niet weg. Hoolwerfs ploeggenoot Stoltenborg sloeg wel een gaatje, maar dat werd knap dichtgereden door Bergsma. De Fries ging bij het ingaan van de slotronde over Stoltenborg heen en schaatste solo naar de winst.

"Het was echt superzwaar", bekende Bergsma bij de NOS. "Ik heb een tijdje geen marathons gereden, terwijl de andere jongens wel echt in die duurmodus zitten. Dus het sloeg op een gegeven moment wel op mijn benen. Maar iedereen had het moeilijk op dit ijs."