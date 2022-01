Irene Schouten vindt het heel bijzonder dat ze zaterdag in Alkmaar voor de zesde keer de nationale titel in het marathonschaatsen veroverde. De 29-jarige Noord-Hollandse brak het record van legende Atje Keulen-Deelstra en dat betekende veel voor haar.

"Mijn zesde titel op rij, bizar", zei Schouten tegen de NOS. "En dat ook nog op de baan waar ik ooit ben begonnen met schaatsen, heel mooi. Het jaar is goed begonnen met deze titel. Hopelijk komen er nog een paar bij."

De kopvrouw van Team Zaanlander liet op Nieuwjaarsdag nog maar eens zien waarom ze het marathonschaatsen al jaren domineert. Ze zat mee toen een kopgroep van tien wegreed, controleerde de race samen met haar ploeggenote Maaike Verweij en was in de eindsprint veel te sterk voor Arianna Pruisscher en Iris van der Stelt.

Schouten was ook de beste in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 - vorig jaar ging de titelstrijd niet door vanwege de coronapandemie. Keulen-Deelstra, die in 2013 overleed, pakte in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980 de titel bij het NK marathonschaatsen op kunstijs.

"Ik had het vandaag nog best lastig in de finale. Het moest van ver komen", aldus Schouten, die deze week ook al drie races reed bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op de langebaan in Thialf. "We waren gelukkig met z'n tweeën, Maaike heeft het perfect gedaan. Ik had nog wel willen zien of het me in mijn eentje gelukt was."

Schouten, wier ploeggenoot Jorrit Bergsma won bij de mannen, gaat zich nu weer op het langebaanschaatsen richten. Ze zal volgende maand bij de Olympische Spelen in Peking waarschijnlijk op vier onderdelen starten: de 3.000 meter, 5.000 meter, massastart en ploegenachtervolging. Op alle onderdelen heeft ze kans op goud.