Irene Schouten heeft zaterdag in Alkmaar voor de zesde keer op rij de Nederlandse titel in het marathonschaatsen veroverd. De 29-jarige Noord-Hollandse is nu alleen recordhouder. Icoon Atje Keulen-Deelstra behaalde vijf nationale marathontitels op kunstijs.

Schouten is al jaren oppermachtig in het marathonschaatsen. Ze werd Nederlands kampioene in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. Vorig jaar ging de titelstrijd niet door vanwege de coronapandemie.

Friezin Keulen-Deelstra, die in 2013 overleed, was in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980 de beste bij het NK marathonschaatsen op kunstijs.

Schouten controleerde op Nieuwjaarsdag de marathon op het zware ijs van De Meent. Ze was na honderd rondes de sterkste van een kopgroep van tien vrouwen. Arianna Pruisscher eindigde op gepaste afstand als tweede en Iris van der Stelt werd derde.

Schouten was eerder deze week al zeer succesvol in het langebaanschaatsen. Ze won bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de 3 en 5 kilometer en mag bij de Spelen van Peking waarschijnlijk ook starten op de massastart en de ploegenachtervolging.

Irene Schouten werd niet bedreigd in de eindsprint. Foto: ANP

Veel schaatssters halen finish niet

De omstandigheden op de half overdekte baan in Alkmaar waren zaterdag pittig. Meer dan de helft van de ruim tachtig gestarte schaatssters was halverwege de wedstrijd al uit koers, ook doordat er vanaf het begin hard werd gereden.

Tien vrouwen pakten in het eerste deel van de marathon een ronde voorsprong op het peloton. Schouten had zich niet laten verrassen, zat net als haar ploeggenote Maaike Verweij mee en dat duo controleerde de race.

Na zestig rondes werd de koers een paar minuten geneutraliseerd na een vervelende valpartij van Anne Tauber. De nummer elf van de olympische mountainbikerace van afgelopen zomer in Tokio viel hard op haar gezicht, maar was bij kennis en kon zelf het ijs verlaten.

Nadat de marathon was hervat, mochten de tien vluchters om de zege strijden. Roza Blokker en Verweij probeerden in de laatste tien rondes weg te rijden, maar slaagden daar niet in. Schouten was vervolgens zoals verwacht oppermachtig in de eindsprint.