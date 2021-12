Suzanne Schulting doet dit weekend niet mee aan de NK shorttrack in Leeuwarden. De titelverdedigster kampt met lichte liesklachten en wil geen enkel risico nemen met het oog op de Olympische Spelen in Peking.

"Door lichte liesklachten ga ik uit voorzorg niet van start op de NK shorttrack dit weekend", schrijft de 24-jarige Schulting vrijdag op Instagram.

De Friezin kwam eerder deze week in actie bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op de langebaan, maar wist zich in Thialf niet te plaatsen voor de Spelen. Op de 500 meter moest ze genoegen nemen met de vijfde plaats en op de 1.000 meter kwam ze niet verder dan de achtste tijd. De 1.500 meter besloot ze over te slaan.

Schulting deed in 2018 ook alleen als shorttrackster mee aan de Winterspelen. Ze veroverde toen olympisch goud op de 1.000 meter en brons met de relayploeg. Dit jaar reist ze als grote favoriete af naar Peking. Ze is regerend Europees kampioene en regerend wereldkampioene en sloot de wereldbekercyclus in het shorttrack recent af met negen keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

De NK shorttrack gaat vrijdag van start met de voorrondes. De finales staan zondag op het programma. Na de NK geldt de International Invitation Cup van medio januari, eveneens in Leeuwarden, als de laatste test voor de Spelen. Dat toernooi werd door de KNSB ingelast vanwege het vervallen van de EK shorttrack in het Duitse Dresden.

Schulting werd begin dit jaar voor de derde keer in haar carrière Nederlands kampioene shorttrack. Ze veroverde de titel ook in 2017 en 2020.