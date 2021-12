Esmee Visser kreeg dinsdag na een val tijdens een training 1 procent kans om te starten op de 5 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De regerend olympisch kampioene stond donderdag toch op het ijs in Thialf, maar met een geblesseerd linkerbeen was plaatsing voor de Spelen een kansloze missie.

De afgelopen twee maanden kreeg Visser heel langzaam het gevoel dat ze in de buurt kwam van haar oude niveau. Hoewel ze er van haar coaches niet aan mocht denken, flitste soms stiekem door haar hoofd dat ze misschien wel weer kon verrassen, dat ze zich net als vier jaar geleden als underdog voor de Spelen zou kunnen plaatsen.

Maar toen was daar dinsdag die ongelukkige val tijdens een training. Ze kwam in een bocht in een groef in het ijs terecht en ging al voor de derde keer dit jaar onderuit. Diep vanbinnen voelde Visser meteen alles wegglippen, en dat gevoel bleek terecht. Haar hamstring - eigenlijk de hele achterkant van haar linkerbeen - functioneerde niet meer.

"Het was meteen heel erg balen en verdrietig. Ik dacht: nu is het weg, nu kan ik niet meer laten zien dat ik de laatste paar weken het gevoel had dat ik beter was dan ooit, laten zien dat ik er nog ben - aan mezelf, aan iedereen", aldus Visser, die zeer open is geweest over haar mentale problemen van het afgelopen jaar.

De medische staf vertelde de rijdster van Team IKO dat ze 1 procent kans had om donderdag een 5 kilometer te rijden, maar de Zuid-Hollandse wilde niet meteen opgeven. Ze dacht aan handbalster Estavana Polman, die eerder dit jaar van haar arts 2 procent kans kreeg om de Spelen van Tokio te halen en vol voor die kleine kans ging. Ik ben geen opgever, dacht Visser. Ik ben al een jaar aan het vechten, dus dit kan ik er ook nog wel bij hebben.

Esmee Visser leek eigenlijk niet te kunnen rijden op de 5 kilometer. Foto: Pro Shots

'Ik heb tien paniekaanvallen gehad'

Woensdag lag Visser de hele dag in bed met ijs op haar linkerbeen. Lopen kon ze niet, laat staan schaatsen. Voor een zelfverklaarde controlfreak is er geen slechtere voorbereiding op een wedstrijd denkbaar.

Haar trainers raadden Visser aan om zich af te melden, maar de stayer dramde door: pas op de wedstrijddag wilde ze een knoop doorhakken. Ze wilde voelen dat het écht niet kon.

De pijn in haar linkerbeen was hevig toen Visser donderdagochtend voor het eerst sinds haar val op het ijs stond, maar verrassend genoeg ging schaatsen nog best redelijk. En dus stond ze 's avonds, na lang wikken en wegen, gewoon klaar voor rit drie van de 5 kilometer. "Ik heb ongeveer tien paniekaanvallen gehad voor de race, maar ik wilde laten zien dat ik een strijder ben."

Alle hoop op een nieuwe verrassing op de Spelen, vier jaar nadat ze in Zuid-Korea bijna uit het niets olympisch kampioen was geworden op de langste afstand, was inmiddels wel vervlogen. Op twee benen was het al een zware klus geweest om in de top twee te eindigen. Op één been was ze kansloos. Met een tijd van 7.13,38 werd ze negende. Het verschil met Sanne in 't Hof, de verrassende nummer twee, was meer dan achttien seconden.

"Ik wist dat ik me niet ging plaatsen, maar heb gevochten voor wat ik waard was", aldus Visser, die vijf seconden moet nadenken als ze de vraagt krijgt of ze achteraf blij is dat ze gestart is. "Ik denk het wel. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Anders had ik vrijdag op de bank gezeten en had ik niet geweten wat ik had kunnen doen. Ik heb de 1 procent die ze me gaven gepakt."