Sanne in 't Hof moest voorafgaand aan het schaatsseizoen 2.500 euro contributie betalen om voor het gewest Friesland te mogen rijden. Een paar maanden later plaatste de Schalkhaarse sensatie zich op de 5 kilometer voor de Olympische Spelen. Het sprookjesachtige verhaal van een 23-jarige 'amateur' die zonder salaris en met veel hobbels de weg naar Peking vond.

Drie jaar geleden schreef In 't Hof een plan, genaamd Road to Beijing. Het was een presentatie die ze kon houden om persoonlijke sponsoren ervan te overtuigen dat ze haar financieel moesten helpen op weg naar de Spelen in Peking. Ze wist niet of het realistisch was, maar het was voor haar de enige manier om op topniveau te kunnen schaatsen, nadat ze overtraind was geraakt bij Jumbo-Visma en was aangesloten in de luwte van het Friese gewest.

In 't Hof kreeg geen salaris, maar moest jaarlijks 2.500 euro contributie betalen om in het schaatspak met de Friese pompeblêden op de armen en benen te kunnen rijden. Niet alleen de sponsoren hielpen haar om onder meer het ledengeld te kunnen betalen.

De naar Heerenveen verhuisde schaatsster ging bijverdienen in de bediening bij een sushirestaurant in de Friese plaats en als orderpicker bij een distributiecentrum van supermarktketen Lidl. Afgelopen zomer stond ze nog achter een registratiebalie bij een vaccinatielocatie van de GGD. Daarvan betaalde ze de huur van haar woning en bekostigde ze haar buitenlandse tripjes.

Het masterplan van In 't Hof wierp donderdag zijn vruchten af: ze stuntte met een tweede plaats op de 5 kilometer en plaatste zich daarmee voor de Spelen in Peking. Rijdsters als Carlijn Achtereekte, Joy Beune en Reina Anema, allemaal professionele schaatssters, hield ze achter zich. Van ongeloof sloeg ze de handen voor haar mond toen olympische deelname zeker was.

"Ik kan me dat nog niet helemaal voorstellen en heb geen idee wat er allemaal op me afkomt", zei In 't Hof toen ze na een uurtje uitfietsen eindeloos haar verhaal deed in de interviewruimte. "Maar ik ben nog een beetje sprakeloos, ik geloof het ook niet helemaal. Wie had dit kunnen denken? Ik niet hoor."

Overtraind bij profs van Jumbo-Visma

De doorbraak van In 't Hof komt niet helemaal uit het niets. Vier jaar geleden verdiende ze als toptalent een stageplaats bij Jumbo-Visma, maar haar verblijf bij de beste schaatsploeg van Nederland draaide uit op een fiasco. Ze raakte overtraind, doordat ze weigerde haar grenzen aan te geven tijdens zware trainingen. Ze belandde vervolgens in een "diep dal".

"Als iemand heel hard kon schaatsen, ging ik mee totdat ik erbij neerviel", zei ze in oktober bij de NK afstanden, waar ze al verrassend tweede op de 5 kilometer werd. "Dat moet je niet willen, want dan ga je over de kop. Ik ben er een wijs mens van geworden."

Na een lange zoektocht ontdekte In 't Hof dat het bestaan van een professioneel schaatsster niet voor haar was weggelegd. Ze heeft afleiding buiten het schaatsen nodig, omdat ze "niet kan stilzitten". Ook daarom pakte ze een studie fysiotherapie op, naast haar baantjes bij het sushirestaurant en het distributiecentrum.

In 't Hof nam de afgelopen maanden een studielaptop mee naar de buitenlandse wereldbekerwedstrijden zodat ze online interviews kon afnemen met haar praktijkgroep. "Ik word doodongelukkig als ik in een hotel voor me uit zit te staren. Dus toen ik onrustig werd, klapte ik de laptop open. Dan denk je niet aan wedstrijden."

Sanne in 't Hof kon niet geloven dat ze zich had geplaatst voor de Olympische Spelen.

'Op welke dag is de 5 kilometer op de Spelen?'

De dagen voor het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen, waar ze maandag ook de 3 kilometer reed (negende), vond In 't Hof dan ook "verschrikkelijk". "Ik kon niet buiten even hardlopen of een rondje fietsen. Het was een mentaal spelletje met mezelf."

Ondanks de mentale hindernissen schaatste In 't Hof op de 5 kilometer de race van haar leven. Bij het ingaan van de slotronde reed ze nog achter haar tegenstandster Achtereekte, maar op de streep klopte ze haar voormalige ploeggenote bij Jumbo-Visma met slechts drie honderdsten en noteerde ze met 6.55,14 een nieuw persoonlijk record. Alleen Irene Schouten dook onder die tijd.

Met dat scenario had In 't Hof ondanks haar masterplan van drie jaar geleden totaal geen rekening gehouden. "Ja, en nu? Wanneer gaan we eigenlijk weg? Op welke dag is de 5 kilometer op de Olympische Spelen eigenlijk?"

De olympische deelname zal voor In 't Hof ontegenzeggelijk de opmaat worden tot een leven als professioneel schaatsster. Haar bijbaantje in het sushirestaurant had ze al na de NK afstanden in oktober opgezegd, de studie staat nu ook op de tocht. Ze ziet er niet tegenop. "Ik heb nu de rust in mezelf gevonden."