De teleurstelling over het missen van een olympisch ticket op de 1.000 meter zit diep bij Kjeld Nuis. Zo diep, dat zijn revanche donderdag op de 1.500 meter niet genoeg was om het chagrijn te verdrijven.

Toen hij donderdagavond in Thialf over de finish gleed en wist dat hij op de 1.500 meter wél naar de Spelen van Peking mag, vergat Nuis voor het eerst heel even wat er een dag eerder op hetzelfde ijs gebeurd was.

Maar 200 meter verder begon de tweevoudig olympisch kampioen alweer te schelden op zichzelf. Na zijn pijnlijke vierde plek op de 1.000 meter had zijn coach Gerard van Velde hem op het hart gedrukt dat hij pas mocht balen ná de 1.500 meter. Nou, dacht Nuis, nu is het na de 1.500 meter, dus nu ga ik verdomme balen.

"Het doet nog steeds ontzettend veel pijn", zei Nuis even later tegen de verzamelde pers. "Natuurlijk ben ik blij dat ik naar de Spelen mag, maar mijn gedachten gingen meteen terug naar woensdag. Vier toppers op de 1.000 meter, eentje gaat niet naar Peking en uitgerekend ik trok aan het kortste touwtje. Dat kwam keihard aan."

'Het lukte me niet om de knop om te zetten'

De 24 uur na zijn mislukte missie op de kilometer waren "echt een hel". "Eerst was het janken. Echt veel", aldus Nuis. "Ik kon geen zinnig woord uitbrengen, als iemand iets tegen me zei, brak ik weer. En dan moet je even de knop omzetten naar de 1.500 meter. Dat is makkelijk lullen, maar echt heel moeilijk. Sterker nog, het lukte me helemaal niet."

De 32-jarige rijder van Team Reggeborgh probeerde te slapen, maar staarde vooral naar het plafond. Om 2.15 uur riep hij de hulp in van een mindfulness-app, maar ook dat werkte niet. "Dat ding duurt elf minuten. Meestal flikker ik ergens halverwege in slaap, maar nu heb ik 'm helemaal tot het einde geluisterd. Ik denk dat ik uiteindelijk amper twee uur geslapen heb."

Nuis vond steun in de vijftig berichtjes die hij had gekregen na de 1.000 meter. "Ik heb ze allemaal gelezen. Ik vind het heel mooi als mensen juist op zo'n dag van zich laten horen. Het is makkelijk om iets te sturen als ik win, maar dit waren berichtjes waar ik echt beter van werd."

Een middagdutje was ook kansloos, maar toch voelde Nuis zich "heel gefocust" in de uren voor zijn cruciale 1.500 meter. "Ik kan niet uitleggen hoe dat komt. Ik was woensdag echt even geknakt, moest mezelf bij elkaar rapen. Op de een of andere manier heb ik dat gedaan, dat is een flinke meevaller. Het zal toch de ervaring zijn."

Die ervaring stuwde de Zuid-Hollander naar zijn beste 1.500 meter van het seizoen. Met 1.43,85 was hij twee honderdsten sneller dan wereldkampioen Thomas Krol. "Het doet me goed dat ik op het juiste moment piek. En met deze tijd doe ik internationaal echt mee op de 1.500 meter", aldus Nuis. "Maar ik had gewoon ook heel graag mijn olympische titel op de 1.000 meter willen verdedigen."