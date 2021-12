Marcel Bosker vindt dat hij een aanwijsplek voor de olympische ploegenachtervolging moet krijgen. De rijder van Jumbo-Visma won de afgelopen drie jaar de wereldtitel op het teamonderdeel, maar wist zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) niet op een individueel nummer te plaatsen voor de Spelen. Daardoor ligt zijn lot in handen van de selectiecommissie.

"Als ze met de ploegenachtervolging goud willen winnen, denk ik dat ik een goede kans maak. En anders niet", zei Bosker donderdag na afloop van de 1.500 meter bij de mannen, waarop hij als vijfde eindigde.

Omdat de Groninger zich eerder tijdens het OKT ook op de 5 en 10 kilometer niet plaatste voor de Spelen en hij op de 1.500 meter bij de beste drie moest schaatsen, waren daarmee zijn kansen op een individueel ticket verkeken.

Volgens de internationale regels moet een rijder van de ploegenachtervolging tijdens de Spelen ook op een individuele afstand uitkomen. De massastart geldt eveneens als een individuele afstand, wat mogelijk uitkomst biedt voor Bosker. Na Jorrit Bergsma is er geen uitgesproken rijder voor de discipline over zestien ronden.

Met Sven Kramer, Patrick Roest, Bosker en Beau Snellink in de selectie werd Nederland de afgelopen drie jaar wereldkampioen op de ploegenachtervolging. Vier jaar geleden won de Nederlandse achtervolgingsploeg brons bij de Spelen in Pyeongchang.

Toen bestond de ploeg uit Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. De twee laatste rijders schaatsen tegenwoordig anoniem rond en komen in elk geval niet meer in aanmerking voor een olympisch ticket. Momenteel is alleen Roest nog zeker van een olympisch ticket, terwijl Kramer nog in de wachtkamer zit.

Sven Kramer (links), Marcel Bosker (midden) en Patrick Roest (rechts) vormden steevast het Nederlandse trio op de ploegenachtervolging. Foto: ANP

'Met Jorrit gaan ze niet voor goud rijden'

Jorrit Bergsma zette na de door hem gewonnen 10 kilometer de deur op een kier voor deelname aan de ploegenachtervolging. Dat was opvallend, omdat hij tijdens de Spelen van 2014 uit de ploeg stapte. Hij voelde zich "genaaid en gebruikt" door toenmalige bondscoach Arie Koops nadat hij niet mocht rijden in de kwartfinale tegen Frankrijk, waardoor hij geen medaille zou krijgen bij de ceremonie.

Bosker vindt Bergsma ongeschikt voor de ploegenachtervolging. "Met Jorrit Bergsma gaan ze ook niet voor goud rijden", zei Bosker stellig. "Hij is te langzaam bij de start. Je ziet dat de ploegenachtervolging internationaal een stuk beter is geworden, alle landen gaan ervoor. Niks ten nadele van Jorrit, hij is een geweldige schaatser, maar hij is niet snel genoeg."

Kjeld Nuis, Tijmen Snel en Thomas Krol zouden als geplaatste rijders op de 1.500 meter een ploegenachtervolging kunnen rijden, maar zij kwamen nog nooit uit op de discipline waarbij drie rijders acht ronden schaatsen.

"Ze kunnen het gaan proberen met bijvoorbeeld Krol, Snel en Roest, maar ik denk dat ze dan niet voor goud gaan rijden", aldus Bosker. "Ik denk niet dat het lukt om goud te pakken met iemand die nog nooit de ploegenachtervolging gereden heeft."

De komende dagen kan Bosker alleen maar afwachten. De selectiecommissie van de schaatsbond maakt zondag de voltallige olympische selectie bekend. "Nu begint de ellende echt", weet Bosker. "Ik zet mijn telefoon uit en hoor het wel een keer. Ik heb er geen invloed op."