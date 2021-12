Kjeld Nuis heeft zich donderdag op de 1.500 meter wel geplaatst voor de Spelen. De regerend olympisch kampioen eindigde als eerste bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. Thomas Krol pakte ook een ticket, terwijl Tijmen Snel verrassend Patrick Roest aftroefde voor de derde plek.

Nuis moest woensdag een grote teleurstelling slikken. De 32-jarige rijder van Team Reggeborgh werd vierde op de 1.000 meter, waardoor hij zijn olympische titel op die afstand niet kan verdedigen.

Een dag later revancheerde Nuis zich met een sterke 1.500 meter. De wereldrecordhouder bleef met 1.43,85 minder dan een seconde boven zijn baanrecord.

Belangrijker was dat hij zijn grote concurrent Krol (1.43,87) twee honderdsten voor bleef. De regerend wereldkampioen eindigde als tweede en pakte zijn tweede olympische ticket, na de 1.000 meter.

Snel was de surprise van de 1.500 meter. De 24-jarige schaatser noteerde een persoonlijk record (1.45,16) en dat was goed voor plek drie. Roest, de nummer twee van de Spelen van 2018 op de schaatsmijl, eindigde in 1.45,30 als vierde.

Snel is nog niet zeker van een olympisch ticket. De derde plek op de 1.500 meter staat op de tiende plaats van de selectievolgorde, die bepaalt welke negen mannen naar Peking mogen. Snel is de achtste naam op de lijst en zou zijn plek kunnen kwijtraken aan een schaatser die wordt aangewezen voor de ploegenachtervolging. Er zijn in totaal drie aanwijsplekken beschikbaar.

Kramer krijgt waarschijnlijk aanwijsplek

Sven Kramer, die derde werd op de 5 kilometer, staat onder Snel op de selectievolgorde, maar de 35-jarige Fries krijgt waarschijnlijk een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging. Als dat gebeurt, mag Dai Dai N'tab (tweede op de 500 meter) niet naar de Spelen.

Als de selectiecommissie van schaatsbond KNSB nog een aanwijsplek gebruikt voor een derde man op de ploegenachtervolging en/of een tweede man voor de massastart, is Snel ook het kind van de rekening. In dat geval gaat het derde ticket op de 1.500 meter mogelijk naar Roest. De drievoudig wereldkampioen schaatst sowieso de 5 en 10 kilometer in Peking.

Marcel Bosker werd de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen op de ploegenachtervolging en is daarmee een kandidaat voor een aanwijsplek. De rijder van Jumbo-Visma eindigde als vijfde op de 1.500 meter (1.45,65) en kwalificeerde zich niet op eigen kracht voor de Spelen. De selectiecommissie komt uiterlijk op zondag met haar besluit.

Koen Verweij gaat definitief niet naar zijn derde Spelen. De 31-jarige Noord-Hollander, die in 2014 olympisch zilver won op de 1.500 meter, eindigde donderdag als twaalfde in Heerenveen (1.46,70).