Na vijf dagen schaatsen in Heerenveen zitten de selectievolgordes (bijna) vol, maar is de Nederlandse selectie voor de Olympische Winterspelen van Peking nog niet rond. Wat is er wel duidelijk na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT)?

Mannen

Er staan tien namen in selectievolgorde, terwijl Nederland maar negen mannelijke schaatsers naar de Spelen mogen sturen. Dit zijn de tien namen:

Thomas Krol Patrick Roest Kjeld Nuis Kai Verbij Jorrit Bergsma Merijn Scheperkamp Hein Otterspeer Tijmen Snel Dai Dai N'tab Sven Kramer

Alleen de eerste zes namen zijn officieel zeker van de Spelen, omdat de selectiecommissie van schaatsbond KNSB nog drie aanwijsplekken achter de hand heeft. De onderste vier namen kunnen de tickets voor de Spelen daarom nog niet boeken.

Voor de ploegenachtervolging mogen maximaal twee aanwijsplekken worden gebruikt. Bondscoach Jan Coopmans heeft voor het OKT zijn ideale team van drie mannen doorgegeven aan de selectiecommissie. Die drie namen zijn niet bekendgemaakt, maar de kans is groot dat Coopmans Roest, Kramer en Marcel Bosker heeft opgeschreven. Dat trio won vorige maand de eerste wereldbeker in Polen. Het probleem: alleen Roest is definitief zeker van de Spelen.

Slechts drie schaatsers die in de selectievolgorde staan, hebben ervaring met de teampursuit: Roest, Kramer en Bergsma. Krol, Nuis, Verbij, Otterspeer, Snel en N'tab zijn vooral sprinters en daardoor niet echt geschikt voor een race over acht rondes. "Ik denk dat ik én het team er niet beter van worden", zei Krol woensdag over een mogelijke uitnodiging voor de ploegenachtervolging.

Kramer is zo goed als zeker van een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging. De KNSB ziet de teampursuit als een goede kans op goud en het is haast onmogelijk om een selectie van drie mannen te maken zónder Kramer.

Een aanwijsplek voor Kramer gaat ten koste van N'tab. De nummer twee van de 500 meter staat in de selectievolgorde nu nog boven Kramer, maar dat verandert bij een aanwijsplek. Dan staat Kramer boven N'tab, mag de Fries naar de Spelen en moet N'tab thuisblijven.

Bergsma heeft slechte herinneringen aan de teampursuit, nadat hij tijdens de Spelen van 2014 voor zijn gevoel "weggepest" werd door het team en uit de ploeg stapte. De 35-jarige Fries zei deze week dat hij best zou willen nadenken over een rentree op de ploegenachtervolging, maar hij zal niet de eerste optie van Coopmans zijn.

Daardoor mag Bosker ook blijven hopen op een aanwijsplek. "Als ze met de ploegenachtervolging goud willen winnen, denk ik dat ik een goede kans maak", zei Bosker donderdag na zijn vijfde plek op de 1.500 meter. De 24-jarige schaatser van Jumbo-Visma werd de afgelopen drie seizoen wereldkampioen op de teampursuit, maar eindigde bij het OKT niet in de top drie van de 1.500, 5.000 en 10.000 meter en is daardoor afhankelijk van de selectiecommissie.

Als Bosker wordt aangewezen, gaat dat ten koste van Snel, de nummer drie van de 1.500 meter. Bosker moet dan volgens de regels ook één individuele afstand rijden (waarschijnlijk de 1.500 meter of de massastart).

Voor de massastart mag maximaal één aanwijsplek gebruikt worden. Ook de tickets voor de massastart worden bepaald door de selectiecommissie en niet door de resultaten van het OKT.

De tweede man op de massastart is nog een vraagteken. Bergsma is officieel nog niet zeker van deelname aan de olympische massastart, maar niemand twijfelt erover dat de wereldkampioen van 2020 een ticket krijgt. Bart Hoolwerf was dit seizoen in de wereldbeker de tweede man en won in Calgary, maar overtuigde niet in Tomaszów Mazowiecki en Salt Lake City.

Als Hoolwerf (of iemand anders) wordt aangewezen voor de massastart, zou dat ten koste gaan van Hein Otterspeer. Die kans lijkt niet heel groot, ook omdat Otterspeer een potentiële kandidaat voor goud is op de 1.000 meter. Waarschijnlijk wordt de tweede man voor de massastart gekozen uit de al geplaatste namen.

Vrouwen

Bij de vrouwen staan er precies negen namen in de selectievolgorde. Dat betekent waarschijnlijk dat de puzzel een stuk simpeler is:

Irene Schouten Antoinette de Jong Femke Kok Jutta Leerdam Sanne in 't Hof Ireen Wüst Carlijn Achtereekte Marijke Groenewoud Michelle de Jong

Er zijn bij de vrouwen ook genoeg opties voor de ploegenachtervolging en de massastart. Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong zijn allemaal gekwalificeerd en op papier de sterkste ploeg voor de teampursuit. Carlijn Achtereekte en Sanne in 't Hof zijn potentiële reserves. Met Schouten en Marijke Groenewoud staan er twee wereldkampioenen op de massastart in de matrix.

De selectiecommissie maakt zondag de definitieve langebaanselectie bekend. Naar verwachting komt er aan het einde van de middag uitsluitsel.