Esmee Visser zal haar titel op de 5 kilometer niet kunnen verdedigen bij de Olympische Spelen in Peking. De Zuid-Hollandse liep dinsdag een hamstringblessure op en eindigde twee dagen later bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf op de negende plaats. Achter winnares Irene Schouten plaatste Sanne in 't Hof zich verrassend voor de Spelen.

De 25-jarige Visser viel dinsdag in de training en lag woensdag de hele dag in bed. De regerend olympisch kampioene besloot op het laatste moment om wel te starten in Thialf, maar met een tijd van 7.13,38 kwam ze niet in de buurt van de benodigde toptweeklassering.

De strijd om het tweede olympische ticket achter winnares Schouten draaide uit op een zenuwslopend gevecht. Merel Conijn zette met 6.55,27 in de vierde rit een snelle tijd neer, maar daar dook In 't Hof met 6.55,14 vervolgens onder, nadat ze in een zinderend duel Carlijn Achtereekte (6.55,17) nipt had verslagen.

Alleen Schouten was in de slotrit nog sneller (6.50,48), waardoor In 't Hof haar olympische debuut gaat maken.

Schouten wint tweede afstand

De 23-jarige In 't Hof, rijdster van het gewest Friesland, brak eerder dit seizoen door bij de NK afstanden, waar ze ook al verrassend als tweede eindigde achter Schouten. In 't Hof plaatste zich daarmee voor het eerst in haar loopbaan voor de wereldbekerwedstrijden. Ze combineerde het schaatsen tot dan toe nog met een studie fysiotherapie en een bijbaantje in een sushirestaurant.

Na de 3 kilometer won Schouten ook de 5 kilometer, waardoor de regerend wereldkampioene zich waarschijnlijk kan opmaken voor vier onderdelen op de Spelen. Ze zal normaal gesproken ook uitkomen op de ploegenachtervolging en massastart, al neemt de selectiecommissie van de schaatsbond daar uiterlijk zondag een besluit over.

De winnares en de nummer twee van de 5 kilometer zijn zeker van de Olympische Spelen, omdat de langste schaatsafstand bij de vrouwen hoog in de selectievolgorde staat die bepaalt welke negen rijdsters naar de Olympische Spelen mogen. De uitslag van de 5.000 meter is ook goed nieuws voor Michelle de Jong, die hoogstwaarschijnlijk naar Peking mag.

Sanne in 't Hof is door het dolle heen nadat duidelijk is geworden dat ze voor het eerst naar de Olympische Spelen gaat. Foto: ANP

Zinderend duel om tweede ticket

Schouten domineerde al het hele seizoen op de lange afstanden bij de vrouwen, waardoor op voorhand het meest werd uitgekeken naar het duel om het tweede olympische ticket. Omdat Antoinette de Jong zich na olympische plaatsing op de 1.000, 1.500 en 3.000 meter had teruggetrokken voor de 5 kilometer, lag de strijd helemaal open.

Na de deceptie voor Visser zette Conijn als eerste een tijd onder de zeven minuten neer, maar haar tijd van 6.55,27 was niet genoeg voor de vrouw die op de 3 kilometer één honderdste tekortkwam voor een olympisch ticket.

Achtereekte en In 't Hof reden lang zij aan zij in de voorlaatste rit, maar na een machtig eindschot bleef de 23-jarige In 't Hof haar acht jaar oudere concurrent slechts vier honderdste van een seconde voor.

Joy Beune deed in haar slotrit tegen Schouten nog een aanval op de 6.55,14 van In 't Hof, maar de rijdster van Jumbo-Visma blies zich na een snelle start op en kwam niet in de buurt van de tijd van de Schalkhaarse. Zij zal daardoor een kleine vier maanden na haar eerste wereldbekerwedstrijd gaan debuteren op de Spelen.