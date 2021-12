Thomas Krol en Kai Verbij overleefden woensdag de spannendste afstand van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De ploeggenoten werden respectievelijk eerste en tweede op de 1.000 meter en mogen samen naar de Spelen.

Toen Verbij woensdagochtend om 7.00 uur wakker werd, hoopte hij dat de dag zo snel mogelijk voorbij zou zijn. De sprinter probeerde in de twaalf uur voor zijn moeilijkste race van het seizoen rustig te blijven, maar zelfs een simpele film kijken lukte hem niet.

"Het was een helse wachtpartij", aldus de 27-jarige Verbij. "Ik ging toch over allerlei dingen nadenken waar ik helemaal niet over wilde nadenken. Zoals over wat er allemaal mis kon gaan. Ik was de hele dag echt doodongelukkig."

Concurrent en ploeggenoot Krol had het niet veel makkelijker. De wereldkampioen op de 1.500 meter probeerde wat "domme spelletjes" te spelen op zijn PlayStation en zichzelf te overladen met positieve gedachtes, maar ook hij was allesbehalve ontspannen.

"De dag duurde extreem lang doordat de wedstrijd pas 's avonds begon. Het was echt een marteling", zei Krol. "Ik voelde de sfeer in de ploeg dalen, opeens werden de grapjes achterwege gelaten. Je merkte aan alles dat er een thriller aan zat te komen."

Krol schrikt van verkoudheid

Verbij en Krol kenden beiden geen geweldige voorbereiding op de cruciale 1.000 meter in Heerenveen. Verbij was maandag in tranen na de 500 meter in Thialf. De Zuid-Hollander werd in de eerste omloop 'slechts' derde en kon zijn tweede rit niet afmaken door een grote misser bij de start, waarbij hij ook nog last van zijn rug kreeg.

Zijn gedachten gingen onwillekeurig terug naar het OKT van vier jaar geleden, toen hij een liesblessure opliep op de 500 meter en niet kon starten op de 1.000 meter.

Een bezoekje aan de fysiotherapeut stelde Verbij gerust over zijn beurse rug, maar de pijn door het missen van een zeker ticket op de kortste afstand bleef wel hangen. "Het was niet makkelijk om de 500 meter af te sluiten. Ik ben een slechte verliezer en had het gevoel dat ik weer een beetje pech had."

Krol werd op Eerste Kerstdag wakker werd met een loopneus en hoofdpijn en schrok daar behoorlijk van. "Verdomme, dacht ik, ik zal toch niet net nú corona krijgen? Want dan is het gewoon einde verhaal. Gelukkig was het alleen een verkoudheid en voelde ik me redelijk snel beter, maar ik moest wel even een lastige mentale knop omzetten."

'Dit is een jongensdroom die uitkomt'

Het was dan ook vooral een schreeuw van opluchting waarmee Krol woensdag rond 19.45 uur zijn toptijd van 1.07,24 op de 1.000 meter begroette. Met nog maar één rit te gaan was hij al zeker van een topdrieklassering een daarmee zijn olympische debuut.

"Het heeft even geduurd, maar mijn ticket is binnen", aldus Krol. "Vier jaar geleden greep ik net naast een plek op de Spelen, maar nu heb ik het dubbel en dwars verdiend. Ja, dit is een jongensdroom die uitkomt."

Verbij moest in de slotrit sneller rijden dan regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis om samen met zijn goede vriend Krol naar China te mogen en daar slaagde hij met een marge van 0,16 seconden in (1.07,48 om 1.07,64).

"Het was extra spannend dat ik als laatste in actie moest komen, terwijl er voor mij al zo hard gereden was", zei Verbij. "Het is een heel fijne bevestiging dat ik me onder deze enorme druk heb weten te plaatsen. Ik ben hartstikke blij, maar vooral opgelucht. We verwachtten een slagveld op de 1.000 meter en dat is het ook geworden."