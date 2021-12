Marijke Groenewoud verraste woensdag met een olympisch ticket op de 1.500 meter. Twee weken voor haar beste race ooit op de schaatsmijl zat de rijdster van Team Zaanlander nog thuis opgesloten vanwege een positieve coronatest.

Tien dagen achter elkaar zat Groenewoud eenzaam op een hometrainer om de noodgedwongen periode zonder schaatstrainingen door te komen. Terwijl haar ploeggenoten naar het Duitse Inzell waren afgereisd om de laatste voorbereidingen voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) te treffen, bleef de Friezin thuis achter.

"Dat voelde klote", aldus Groenewoud, die alleen wat verkouden was. "En het is geen pretje om op een hometrainer te zitten." Elke dag fietste ze een uurtje, totdat ze vorige week op het ijs mocht terugkeren. "Ik werd er helemaal gek van. Een uur voelde als drie uur. Maar je moet toch wat. Als zo'n OKT komt, kan je ook niet niks doen."

De 22-jarige Groenewoud liet zich naar eigen zeggen niet gek maken. "Ik dacht wel: shit, dit gebeurt net een week voor het OKT. Maar uiteindelijk had ik nog een week om te trainen en dat was oké. Ik ben niet in paniek geraakt. Je moet rustig blijven en gelukkig kan ik dat wel. Als je je dan druk gaat maken, wordt het helemaal niks."

Haar onverstoorbare karakter hielp Groenewoud woensdag aan een olympisch ticket op de 1.500 meter, waarmee ze voor een van de grootste verrassingen op het OKT zorgde. Met een tijd van 1.53,99 werd de pupil van coach Jillert Anema derde.

Groenewoud was slechts een tiende langzamer dan tweevoudig olympisch kampioene Ireen Wüst en snoepte een halve seconde van haar persoonlijk record af. Ze hield nummer vier Melissa Wijfje met een verschil van twee honderdsten nipt achter zich.

'Wie had dit verwacht, hè?'

Vol bravoure en zonder enige twijfel deed Groenewoud vervolgens haar verhaal. "Wie had dit verwacht, hè?", zei ze. "Ik hoorde dat ze me op de televisie niet hadden uitgeroepen tot favoriet. Maar ik wist dat ik dit kon en dat het in me zat. Het moest er alleen nog uitkomen."

Bondscoach Jan Coopmans lijkt niet om Groenewoud heen te kunnen op de massastart, nu ze een olympisch ticket op de 1.500 meter op zak heeft. De Friezin werd vorig seizoen verrassend wereldkampioene op het onderdeel over zestien ronden, maar heeft in de strijd om de twee plekken in de olympische selectie concurrentie van ploeggenoten Irene Schouten en Wijfje.

Groenewoud rekende zich na de 1.500 meter al rijk met het oog op de massastart. "Ik weet natuurlijk niet wat de bondscoach doet, maar het lijkt me nu wel heel makkelijk geworden. Het moet wel goed komen voor mij."

Voor Groenewoud is het met de wereldtitel op de massastart en olympische deelname een jaar om nooit te vergeten. "Het is voor mij inderdaad een goed jaar, ik kan er ook niks mooiers van maken. Ik heb nu aansluiting bij de wereldtop gevonden. Ik hoop dat ik op de Spelen nog iets moois kan laten zien."