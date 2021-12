Ireen Wüst is normaal niet van de statistieken. Maar het besef dat ze in februari op de Spelen iets heel speciaals kan presteren op de 1.500 meter, maakte de schaatsmijl van woensdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) extra belangrijk. In een leeg Thialf plaatste de 35-jarige schaatsster zich definitief voor Peking.

Een dag voor een belangrijke wedstrijd opent Wüst altijd YouTube op haar laptop en kijkt ze een aantal goede races van zichzelf terug. "Gelukkig is er keuze zat", zei ze woensdag met een lach.

Toen de Brabantse dinsdag de beelden van haar baanrecord op de 1.500 meter in Thialf van vorig jaar op haar scherm toverde, bedacht ze opeens dat ze bij de vorige vier Spelen altijd op het podium stond op haar favoriete afstand: goud in 2010 en 2018, zilver in 2014 en brons in 2006.

"Dat is toch wel erg bijzonder", aldus Wüst. "Shit, dacht ik, nu móét ik me wel kwalificeren, want ik wil in Peking voor de vijfde medaille op rij gaan. Het zou wel erg zonde zijn als me dat juist in mijn laatste seizoen als schaatser niet zou lukken."

De spanning voor haar laatste en belangrijkste race van het kwalificatietoernooi werd zo nog wat groter. "Het lijkt elke keer weer erger te worden, dat OKT", zei Wüst. "Ik doe dit nu al een jaar of zestien en iedereen verwacht altijd maar weer dat ik het doe. Ha, dan is zestien jaar best wel lang, hè. Het lijkt misschien makkelijk, maar de druk is enorm."

'7 februari stond al omcirkeld in mijn agenda'

Wüst heeft in haar lange loopbaan al heel vaak bewezen dat ze juist wat extra's kan als de druk het hoogst is. Woensdag in Thialf perste de vijfvoudig olympisch kampioene en 22-voudig wereldkampioene er opnieuw een sterke race uit, al werd het door een iets mindere slotronde toch nog erg spannend.

Toen Wüst zag dat Marijke Groenewoud in de rit na haar elf honderdsten langzamer was (1.53,88 om 1.53,99) en ze met nog maar twee schaatssters te gaan zeker wist dat ze in de top drie zou eindigen, volgde er zittend op de kussens naast de baan een diepe zucht van verlichting.

"Mijn laatste ronde was niet goed, maar het was net goed genoeg", aldus Wüst. "Ik wist dat ik waarschijnlijk wel naar de Spelen zou gaan voor de 1.000 meter en de ploegenachtervolging, maar het zou heel pijnlijk zijn geweest als ik de 1.500 meter niet had mogen rijden in Peking. 7 februari, de dag van de olympische 1.500 meter, stond stiekem al omcirkeld in mijn agenda. Ik ben ontzettend blij en opgelucht dat ik dan mag rijden."

De routinier van Team Reggeborgh benadrukte direct dat ze niet naar Peking gaat om alleen mee te doen. "Deze Spelen zijn misschien een bonus voor mij, maar ik wil daar heel graag een kroon op mijn carrière zetten. Ik ga voor het hoogst haalbare. Hoe uniek zou het zijn als ik mijn laatste jaar die vijfde olympische medaille op de 1.500 meter win?"