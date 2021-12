Hein Otterspeer huilde tranen van geluk nadat hij zich dinsdag op de 1.000 meter kwalificeerde voor de Olympische Spelen. De 33-jarige sprinter van Team Reggeborgh raakte anderhalve week voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) geblesseerd aan zijn lies, maar wist zich op pijnstillers toch naar zijn olympische debuut te schaatsen.

"Dit is ongelooflijk, hè? Ik ben supertrots", zei Otterspeer nadat hij op het middenterrein de tranen van zijn gezicht had geveegd. "Het is een enorme prestatie voor mezelf. Dat het er op dit moment uitkomt... Dit klopt gewoon."

Negen dagen geleden zag het er nog niet naar uit dat Otterspeer voor het eerst zou plaatsen voor de Spelen. Bij de routinier schoot het bij een training in zijn lies, waardoor het hoogst onzeker was of hij überhaupt aan de start kon staan in Thialf. Voor de buitenwacht hield hij die blessure geheim.

"Ik kon twee dagen niet lopen en had een dik bovenbeen. Wat moest ik? Rust houden, maar dat kon niet omdat het OKT voor de deur stond. Ik schoot in de stress: shit, hoe heeft het zo kunnen zijn? Ik heb meer op de behandeltafel gelegen dan gerust. Uiteindelijk is het met heel veel pijnstilling gelukt. Alles stond in het teken van deze race."

Op de 500 meter ging het maandag bijna alsnog mis voor Otterspeer. Hij kreeg opnieuw last van zijn lies. "Ik ben helemaal op nul begonnen en heb gekeken hoe we dat zouden oplossen", aldus Otterspeer, die pas woensdagochtend groen licht van zijn artsen kreeg. "Ik heb al mijn energie gespaard. Op wilskracht is deze 1.000 meter tot stand gekomen. Hoe mooi is dit?"

'Vuur is altijd blijven branden'

Dat Otterspeer zich met een derde tijd op de kilometer kwalificeerde voor de Spelen, maakte veel emoties los bij de Zuid-Hollander. De rijder van Team Reggeborgh gaf vaak op de belangrijkste toernooien niet thuis en worstelde jarenlang met een rugblessure na een fietsongeluk in 2015. Alleen bij de WK sprint wist hij een medaille te pakken op een groot toernooi (zilver in 2015 en brons in 2013).

"Hoe moeilijk het is geweest, zag je wel na het moment dat ik het wist. De teleurstelling en frustraties kwamen er allemaal uit. De afgelopen jaren schoten in een flits voorbij. Mijn carrière is niet zonder slag of stoot gegaan."

"Je moeten in Nederland blijven leveren, anders word je afgeschreven. Dat is ook een paar keer naar mijn hoofd geslingerd. Maar diep van binnen wist ik dat ik het kon, alleen moet je het wel op de juiste momenten laten zien. Dit is een sleutelmoment in mijn carrière."

Otterspeer heeft nooit gedacht aan stoppen. "Het vuur is altijd blijven branden. Veel mensen zeggen dat ik wat anders moest doen, maar uit geluksmomenten als deze haal ik mijn motivatie. Ik zit nog zeker niet aan mijn plafond. Dit is een jongensdroom voor een oude man."