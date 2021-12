Hein Otterspeer huilde tranen van geluk nadat hij zich woensdag op de 1.000 meter had gekwalificeerd voor de Winterspelen in Peking. De 33-jarige sprinter raakte anderhalve week voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) geblesseerd aan zijn lies, maar wist zich op pijnstillers toch naar een olympisch debuut te schaatsen.

Negen dagen voor de belangrijkste race van zijn leven liep Otterspeer bij een training een blessure op aan zijn lies. Hij kon twee dagen niet lopen, zijn bovenbeen zwol verder op. Het was hoogst onzeker of hij bij het OKT überhaupt aan de start kon staan.

"Wat moest ik? Rust houden, maar dat kon niet omdat het OKT voor de deur stond. Ik schoot in de stress: shit, hoe heeft het zo kunnen zijn? Ik heb meer op de behandeltafel gelegen dan gerust. Uiteindelijk is het met heel veel pijnstilling gelukt. Alles stond in het teken van deze race."

Op de 500 meter ging het maandag bijna alsnog mis voor Otterspeer. Hij kreeg opnieuw last van zijn lies. "Ik ben helemaal op nul begonnen en heb al mijn energie gespaard. Op wilskracht is deze 1.000 meter tot stand gekomen. Hoe mooi is dit? Het is een enorme prestatie voor mezelf."

'Vuur is altijd blijven branden'

Dat Otterspeer zich met een derde tijd op de kilometer kwalificeerde voor de Spelen, maakte veel emoties los bij de Zuid-Hollander. De rijder van Team Reggeborgh gaf vaak niet thuis op de belangrijkste toernooien en worstelde jarenlang met een rugblessure na een fietsongeluk in 2015. Alleen bij het WK sprint wist hij medailles te pakken op een groot toernooi (zilver in 2015 en brons in 2013).

"Hoe moeilijk het is geweest, zag je wel na het moment dat ik het wist. De teleurstelling en frustraties kwamen er allemaal uit. De afgelopen jaren schoten in een flits voorbij. Mijn carrière is niet zonder slag of stoot gegaan."

"Je moet in Nederland blijven leveren, anders word je afgeschreven. Dat is ook een paar keer naar mijn hoofd geslingerd. Maar diep vanbinnen wist ik dat ik het kon, alleen moet je het wel op de juiste momenten laten zien. Dit is een sleutelmoment in mijn carrière."

Otterspeer heeft nooit gedacht aan stoppen. "Het vuur is altijd blijven branden. Veel mensen zeiden dat ik wat anders moest doen, maar uit geluksmomenten als deze haal ik mijn motivatie. Ik zit nog zeker niet aan mijn plafond. Dit is een jongensdroom voor een oude man."

Otterspeer voelt de pijn van Kjeld Nuis

Ondanks zijn blijdschap had Otterspeer het te doen met zijn ploeggenoot Kjeld Nuis, die als vierde eindigde op de kilometer en daardoor in Peking zijn olympische titel niet kan verdedigen.

Tijdens de slotrit tussen Kai Verbij en Serge Yoro zaten beide rijders van Team Reggeborgh naast elkaar om te bekijken of ze het zouden redden. Alleen Verbij bleek sneller, waardoor Nuis zich niet plaatste en Otterspeer wel. Minutenlang huilde laatstgenoemde tranen van blijdschap, terwijl Nuis de aftocht blies.

"Winst en verlies zaten naast elkaar", aldus Otterspeer. "Ik weet hoe het is. Ik kan me er volledig in vinden hoe hij zich nu voelt. De ijsbaan zakt onder je voeten vandaan. We zijn niet van elkaars zijde weg te slaan, dus ik voel zijn pijn. Het is superverdrietig. Er komen straks wel wat emoties los als we elkaar een knuffel geven."

Voor Otterspeer blijft het niet alleen bij genieten als hij straks voor het eerst in zijn lange carrière op de Spelen staat. "Ik ga zo goed mogelijk mijn ding doen. Het zal een hele belevenis worden, en ik zal mijn ogen uitkijken en ervan genieten. Na al die jaren heb ik geleerd hoe ik dat moet doen. Maar dat doe ik nu meer dan anders."