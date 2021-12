Regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis heeft woensdag de Olympische Spelen van Peking misgelopen op de 1.000 meter. De rijder van Team Reggeborgh eindigde als vierde in een zenuwslopende wedstrijd op de kilometer en heeft daardoor alleen op de 1.500 meter nog kans op olympische deelname. Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer redden het wel.

De 32-jarige Nuis verloor het rechtstreekse duel met Otterspeer en kwam met een tijd van 1.07,64 elf honderdsten tekort op zijn ploeggenoot, die dankzij zijn derde plaats op 33-jarige leeftijd zijn olympische debuut gaat maken in Peking.

Nuis werd vier jaar geleden in Pyeongchang op zowel de 1.000 als de 1.500 meter olympisch kampioen, maar sindsdien wist hij geen titel meer te veroveren op de kilometer. Vorig jaar pakte hij nog wel WK-zilver achter wereldkampioen Pavel Kulizhnikov.

Krol won de 1.000 meter in een tijd van 1.07,24 en bleef daarmee nummer twee Verbij ruim twee tiende van een seconde voor. Voor regerend wereldkampioen Verbij is zijn olympische deelname een opsteker na zijn teleurstellende derde tijd op de 500 meter, waardoor hij nog in de wachtkamer zat voor Peking.

Zowel Krol, Verbij als Otterspeer is zeker van de Olympische Spelen, omdat alle drie de podiumplaatsen hoog genoteerd staan in de selectievolgorde, die bepaalt welke negen rijders naar Peking mogen gaan. Nederland heeft op de kilometer de grootste kans op goud: bij alle wereldbekerwedstrijden dit seizoen bestond het podium uit uitsluitend Nederlanders.

Selectievolgorde mannen voor Spelen 1. Thomas Krol (1.000 meter)

2. Patrick Roest (5.000 meter)

3. Winnaar 1.500 meter

4. Kai Verbij (1.000 meter)

5. Jorrit Bergsma (10.000 meter)

6. Massastart (wordt gekozen)

7. Nummer twee 1.500 meter

8. Merijn Scheperkamp (500 meter)

9. Hein Otterspeer (1.000 meter)

10. Nummer drie 1.500 meter

11. Jorrit Bergsma (5.000 meter)

12. Patrick Roest (10.000 meter)

13. Dai Dai N'tab (500 meter)

14. Sven Kramer (5.000 meter)

15. Kai Verbij (500 meter)

