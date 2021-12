Antoinette de Jong doet donderdag niet mee aan de 5.000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi. De 26-jarige schaatsster verzekerde zich in Thialf al op drie afstanden van deelname aan de Olympische Spelen in Peking.

De Jong won woensdag de 1.500 meter door Ireen Wüst en Marijke Groenewoud achter zich te houden. Dankzij haar tweede plaats op zowel de 1.000 meter als de 3.000 meter had ze al twee startbewijzen op zak.

Hoewel De Jong ook op de 5.000 meter nog best een gooi had willen doen naar een ticket, stak haar coach Jac Orie daar een stokje voor. "Ik wil altijd wel rijden, maar Jac wil mijn lichaam heel houden", reageerde de Friezin.

De schaatsster van Jumbo-Visma gaat in februari in China op jacht naar haar eerste olympische titel(s). In 2018 pakte ze in Pyeongchang zilver op de ploegenachtervolging en brons op de 3.000 meter.

De 5.000 meter is de laatste afstand voor vrouwen die nog verreden moet worden op het olympisch kwalificatietoernooi. Voor de mannen staat donderdagavond nog de 1.500 meter op het programma.