Titelverdedigster Ireen Wüst heeft zich woensdag op het nippertje geplaatst voor de olympische 1.500 meter. Antoinette de Jong won in Thialf, Marijke Groenewoud verraste met de derde plek bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), terwijl Irene Schouten, Jutta Leerdam en Jorien ter Mors buiten de top drie eindigden.

Wüst had het erg zwaar in de slotronde van haar 1.500 meter. Met een eindtijd van 1.53,88 werd ze tweede, maar ze was slechts dertien honderdsten sneller dan de nummer vier Melissa Wijfje (1.54,01), die net buiten de boot viel.

De Jong reed in de slotrit naar de snelste tijd (1.53,62) en pakte zo na de 1.000 en de 3.000 meter haar derde ticket voor Peking.

Groenewoud was de surprise van de 1.500 meter. De 22-jarige rijdster van Team Zaanlander is de regerend wereldkampioene op de massastart, maar stond nog nooit op het podium bij een 'traditionele' afstand. Door een persoonlijk record van 1.53,99 mag ze als de nummer drie naar Peking.

Wüst werd in 2018 voor de tweede keer olympisch kampioene op de 1.500 meter, nadat ze in 2010 in Vancouver ook al goud op de schaatsmijl had gepakt. De inmiddels 35-jarige Brabantse is ook vijfvoudig wereldkampioene op de 1.500 meter. Ze plaatste zich zondag op de 1.000 meter al voor Peking en zal normaal gesproken in China ook uitkomen op de ploegenachtervolging.

Selectievolgorde vrouwen voor Spelen 1. Winnaar 5.000 meter

2. Massastart (wordt gekozen)

3. Irene Schouten (3.000 meter)

4. Antoinette de Jong (3.000 meter)

5. Femke Kok (500 meter)

6. Jutta Leerdam (1.000 meter)

7. Antoinette de Jong (1.500 meter)

8. Nummer twee 5.000 meter

9. Ireen Wüst (1.500 meter)

10. Antoinette de Jong (1.000 meter)

11. Carlijn Achtereekte (3.000 meter)

12. Marijke Groenewoud (1.500 meter)

13. Ireen Wüst (1.000 meter)

14. Jutta Leerdam (500 meter)

15. Michelle de Jong (500 meter)

Teleurstelling voor Schouten, Leerdam en Ter Mors

Schouten werd woensdag vijfde in 1.54,18 en kwam twee tienden tekort voor kwalificatie. De 29-jarige Noord-Hollandse won maandag de 3 kilometer, is donderdag de topfavoriet op de 5 kilometer en zal waarschijnlijk in Peking ook starten op de massastart en de ploegenachtervolging, maar zeker niet op de 1.500 meter.

Leerdam werd eind oktober bij de NK afstanden verrassend derde op de 1.500 meter, maar bij het OKT stortte ze volledig in en klokte ze de achtste tijd: 1.55,73. De schaatsmijl was een bonus geweest voor de 22-jarige Zuid-Hollandse; ze mag op de Spelen starten op de 500 en 1.000 meter.

Ter Mors eindigde als dertiende en weet nu zeker dat ze niet naar de Spelen mag. De olympisch kampioene van 2014 op de 1.500 meter greep zondag met een vijfde plaats al naast een ticket op de 1.000 meter, de afstand waarop ze in 2018 in Zuid-Korea goud pakte.

Lotte van Beek werd vier jaar geleden tweede op de 1.500 meter bij het OKT, waarna ze bij de Spelen in Zuid-Korea op één honderdste naast brons greep. De dertigjarige Zwolse kende sindsdien weinig succes door fysieke problemen en klokte woensdag de zestiende tijd (1.58,51).

Suzanne Schulting meldde zich woensdagmiddag af voor de 1.500 meter. Dat betekent dat de shorttrackkampioene in Peking niet in actie zal komen op de langebaan.