Suzanne Schulting zal in februari alleen als shorttrackster haar opwachting maken op de Olympische Spelen in Peking. De Friezin heeft woensdag besloten de 1.500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf niet te rijden.

Dinsdag slaagde Schulting er op de 500 meter niet in om een olympisch ticket te bemachtigen. Ze werd vijfde in een tijd van 37,79, waarmee ze 0,26 seconden tekortkwam voor een vereiste plek in de top drie. Op de 1.000 meter werd ze zondag achtste.

De 24-jarige Schulting, die op de 1.500 meter op papier niet tot de favorieten behoorde, deed in 2018 ook alleen als shorttrackster mee aan de Winterspelen. Ze veroverde toen olympisch goud op de 1.000 meter.

Dit jaar reist ze als grote favoriete af naar Peking. Ze is regerend wereld- en Europees kampioene en sloot de wereldbekercyclus in het shorttrack recent af met negen keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

De 1.500 meter op de langebaan voor vrouwen bij het OKT in Thialf begint woensdag om 18.20 uur. Om 19.14 uur wacht een spannende strijd op de 1.000 meter bij de mannen. Donderdag wordt het toernooi afgesloten met de 5.000 meter voor vrouwen en de 1.500 meter voor mannen.

De Olympische Spelen in Peking beginnen op vrijdag 4 februari. Een dag later gaan het schaats- en shorttracktoernooi van start. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met 20 februari.