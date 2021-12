Michelle de Jong moest zondag een schuldgevoel bij haar zus Antoinette de Jong wegnemen toen die haar van een olympisch startbewijs afhield op de 1.000 meter. Twee dagen later kan de jongste van de twee dankzij een sterke 500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi alsnog haar olympische droom in Peking verwezenlijken. Ironisch genoeg heeft ze daar juist de hulp van haar oudere zus bij nodig.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

In twee dagen tijd kan de wereld er helemaal anders uitzien, zo ondervond ook Michelle de Jong op het OKT in Thialf. Zondag troostte de 22-jarige rijdster van Team Reggeborgh haar vier jaar oudere zus Antoinette de Jong nadat die zich ten koste van haar een olympisch ticket op de 1.000 meter had gepakt, dinsdag lijkt ze met een derde plek op de 500 meter alsnog naar de Spelen te gaan.

"Ik ben vooral blij en opgelucht", zei Michelle de Jong na haar 37,53 seconden in Heerenveen, waarmee ze slechts een honderdste boven haar persoonlijk record bleef. "Ik heb voor mijn doen de beste rit ooit in Thialf gereden en dat was best wel spannend. De ontlading is groot."

Ontegenzeggelijk hadden de tranen van Antoinette de Jong na de 1.000 meter bijgedragen aan de toegenomen spanning bij Michelle de Jong. "We hebben de afgelopen dagen veel contact gehad. Ze had er best veel moeite mee dat ze mijn plekje had afgepakt. Dat vond ik moeilijk om te zien en kwam wel even binnen."

"Ik zag het eerst helemaal niet zo, maar de afgelopen dagen dacht ik wel: shit, ik was echt dichtbij", zei ze dinsdag over haar vierde plaats. "Maar ik had niet verwacht dat ik zo hoog zou eindigen op de 1.000 meter. Zij dacht dat het misschien mijn enige kans op de Spelen was."

Antoinette de Jong had het moeilijk nadat ze haar zusje Michelle de Jong van een olympisch ticket had gehouden op de 1.000 meter. Antoinette de Jong had het moeilijk nadat ze haar zusje Michelle de Jong van een olympisch ticket had gehouden op de 1.000 meter. Foto: Pro Shots

'Het worden spannende dagen'

Door haar derde tijd op de 500 meter heeft Michelle de Jong frappant genoeg juist nu de hulp van Antoinette de Jong nodig om haar olympische debuut in Peking te kunnen maken. De derde plek op de 500 meter staat op de vijftiende en laatste plek in de selectievolgorde (zie onderaan dit artikel), die bepaalt welke negen vrouwen naar de Spelen mogen gaan.

Michelle de Jong moet hopen dat verschillende schaatssters zich op meerdere afstanden plaatsen voor de Spelen, waardoor ze alsnog in beeld komt voor Peking. Antoinette de Jong is al zeker van olympische deelname op de 3 kilometer en de 1.000 meter en de komende dagen ook nog kansrijk op de 1.500 meter (woensdag) en de 5 kilometer (donderdag).

"Ik hoop om meerdere redenen dat Antoinette heel hard gaat rijden. Het worden spannende dagen", aldus Michelle de Jong, die vlak na haar race nog geen contact met haar oudere zus had gehad. "We gaan zo even bellen en ik denk dat ze heel erg blij zal zijn."

Michelle de Jong had niet verwacht dat ze op de 500 meter al zo dicht bij de Spelen zou zijn, ook al werd ze in oktober ook al derde bij de NK afstanden. "Ik weet dat ik in de afgelopen maanden heel erg vooruit ben gegaan, maar het is zo moeilijk om het op dit moment te doen. Ik ben een beetje trots dat het gelukt is."

En zo mogen Michelle en Antoinette de Jong langzaam uitkijken naar een zusterlijke deelname op de Olympische Spelen. "Ik hoop dat we elkaar daar hebben, dat zou supertof zijn."