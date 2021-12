Jorrit Bergsma denkt niet dat zijn winnende 10 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen indruk heeft gemaakt op zijn rivaal Nils van der Poel. De Fries won dinsdag de langste schaatsafstand in 12.42,39, de vijfde tijd ooit gereden in Thialf.

Terwijl Bergsma in de mixed zone voor een cameraploeg zijn verhaal doet, verschijnt op een televisiescherm naast hem Van der Poel in beeld. De Zweedse wereldkampioen op de 10 kilometer belt op verzoek van de NOS vanuit een hotelkamer in het Duitse Inzell in om zijn licht te laten schijnen op de race van Bergsma.

"Wat ik ervan vind dat hij live bij de NOS is?", herhaalt Bergsma even later met lichte ironie in zijn stem de vraag, zonder die te beantwoorden. Of Van der Poel onder de indruk zal zijn van zijn tijd? "Ik weet het niet, ik denk het niet. Hij heeft hier wel harder gereden."

Sinds het sensationele wereldrecord van Van der Poel bij de laatste WK afstanden in Thialf wordt er volop gespeculeerd over een tweestrijd tussen Van der Poel en Bergsma op de Olympische Spelen. De olympisch kampioen van 2014 is naar eigen zeggen niet bezig met zijn Zweedse concurrent, al erkende hij dat hij op het OKT niet voluit ging om zo "niet het achterste van zijn tong te laten zien".

Bergsma kon niet goed inschatten hoeveel sneller hij had kunnen zijn dan de 12.42,39 waarmee hij bijna tien seconden boven het wereldrecord van Van der Poel bleef. "Het OKT is een aparte wedstrijd, dus ik heb het wat op safe gespeeld en deed wat ik moest doen. Het is ook niet zo dat ik veel over had. Maar als het goed valt, kan er nog een hap vanaf."

Bergsma benadrukt dat hij niet met Van der Poel bezig is, hoe vaak hij er in de afgelopen tijd ook naar gevraagd is door journalisten. "Ik kan nu wel heel erg gefocust op hem zijn, maar daar ga ik niet harder van schaatsen. Zaak is nu dat ik mezelf blijf ontwikkelen tot de Spelen en daar iets moois laat zien."

Jorrit Bergsma en Nils van der Poel stonden in november nog tegenover elkaar op de 10 kilometer in Stavanger, die Van der Poel dik won. Foto: Pro Shots

Puzzel voor de massastart

In Peking zal Bergsma sowieso uitkomen op de 5 en 10 kilometer, waarvoor hij zich bij het OKT heeft gekwalificeerd. Hoogstwaarschijnlijk komt daar ook de massastart en mogelijk zelfs de ploegenachtervolging bij, al bepaalt bondscoach Jan Coopmans wie op die twee onderdelen uitkomen voor Nederland.

Bergsma lijkt als beste Nederlander de eerste man op de massastart, maar de vraag is met wie hij op het onderdeel over zestien ronden een koppel gaat vormen. Na het afscheid van Arjan Stroetinga in februari van dit jaar ontbreekt er een sprinter in de Nederlandse ploeg die zich kan meten met kanonnen als Joey Mantia en Bart Swings, waardoor Coopmans voor een lastige puzzel staat.

"Ik kom tegen die mannen tekort in de sprint, terwijl de kans groot is dat het een sprint wordt", weet Bergsma. "Het is heel lastig. Er is geen aangewezen persoon die ervoor geschikt is. Ik heb het er nog niet met Jan over gehad. Het liefst rijd ik met een sprinter, maar die staan niet in de rij. Het is moeilijk om te zeggen wie dat kan."

Bart Hoolwerf won ruim twee weken geleden de massastart bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary, maar dat heeft Bergsma nog niet overtuigd. "Bart wint daar wel, maar hij heeft het nog niet laten zien in de sprint. Als hij dat had gedaan, dan had je kunnen zeggen dat Bart mee kan. Maar nu nog niet. Ik weet niet wat de beste keuze is."