Met een bezoekje aan haar ouderlijk huis verdreef Femke Kok zondag de grote teleurstelling van haar mislukte 1.000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dinsdag pakte de 21-jarige schaatsster haar laatste kans op een olympisch ticket door de 500 meter te winnen.

Amper een uur na haar zesde plek op de 1.000 meter stapte Kok in de auto en reed ze de twintig minuten van Heerenveen naar Nij Beets. Alle topschaatsers zitten bij het OKT in een hotel, maar de Friezin wist dat ze het missen van olympische kwalificatie op de kilometer het beste kon verwerken in een vertrouwde omgeving.

"Ik was heel boos op mezelf, want ik weet dat ik een heel goede 1.000 meter kan rijden. Het is klote dat dat er juist op het OKT niet uitkwam", zei Kok dinsdag in Thialf. "Op zo'n moment ben ik het liefst even thuis. Mijn coaches zeiden ook direct dat ik moest gaan."

Kok bespreekt altijd alle belangrijke beslissingen met haar vader René, die jarenlang marathonschaatser was, en moeder Ilja, die in 1997 de Elfstedentocht reed. Nu moest ze vooral haar frustraties kwijt bij haar ouders.

"Meteen na de 1.000 meter kon ik wel iets kapotgooien, maar dat heb ik niet gedaan. Ik dacht: ik bewaar mijn energie maar voor de 500 meter", zei de sprintster met een glimlach.

"Even flink balen, even huilen en toen was het wel weer goed. Het is fijn dat de mensen om me heen me altijd wel weer opbeuren. Ik heb mezelf opgeraapt en de knop omgezet naar de 500 meter. Ik heb de afgelopen twee dagen eigenlijk nooit getwijfeld of het goed zou komen."

Femke Kok (links) mag mogelijk samen met haar goede vriendin Michelle de Jong naar Peking. Femke Kok (links) mag mogelijk samen met haar goede vriendin Michelle de Jong naar Peking. Foto: ANP

'Ik heb altijd gedroomd van de Spelen'

Kok voelde dan ook amper spanning toen ze dinsdag aan het einde van de middag klaarstond voor haar eerste 500 meter. "Ik was vooral heel gebrand. Ik wilde zó graag, dat ik bijna niet zenuwachtig was. Dat was een lekker gevoel."

In de eerste omloop noteerde Kok met 37,45 de beste tijd, waarna ze in haar tweede rit in een rechtstreeks duel nipt sneller was dan haar grootste concurrent Jutta Leerdam (37,30 om 37,32). Met een voorzichtig vuistje vierde de Nederlands recordhoudster op de 500 meter dat ze in februari haar olympische debuut mag maken.

"Het was zo'n opluchting toen ik op het scorebord zag dat ik eerste was geworden", aldus Kok. "Ik heb er altijd van gedroomd om naar de Spelen te gaan en nu komt die droom uit. Drie jaar geleden had ik niet gedacht dat het reëel was om Peking te halen. Het is eigenlijk heel snel gegaan."

Met haar snelste tijd van 37,30 kwam Kok ook weer in de buurt van het niveau waarmee ze vorig seizoen doorbrak. In de bubbel van Heerenveen won ze toen vier wereldbekers op de 500 meter en eindigde ze als tweede bij de WK afstanden. Deze winter stond ze 'slechts' één keer op het podium in de World Cup (brons in Salt Lake City).

"Ik weet dat ik nog veel beter moet schaatsen als ik in Peking kans wil maken op een medaille", zei Kok. "Maar ik weet ook dat er nog veel meer in zit dat ik tot nu toe heb laten zien dit seizoen. Daar houd ik me aan vast."