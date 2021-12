Jorrit Bergsma is bereid om voor de Olympische Spelen in Peking terug te keren op de ploegenachtervolging. De ervaren stayer deed de laatste jaren zelden mee aan het teamonderdeel, omdat hij zich er na het fiasco op de Spelen van 2014 niet welkom voelde.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

"Ik houd er geen rekening mee. Maar als ze me nodig hebben, zet ik me er graag voor in", zei Bergsma dinsdag na afloop van de door hem gewonnen 10 kilometer op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. "Maar dan moet ik wel gewild zijn en moet de ploeg er ook achter staan. Het is heel erg misgegaan in het verleden."

De 35-jarige Bergsma stapte in 2014 tijdens de Olympische Spelen in Sotsji uit het Nederlandse team voor de ploegenachtervolging, omdat hij zich "genaaid en gebruikt" voelde door toenmalig bondscoach Arie Koops. Vier dagen na zijn gouden race op de 10 kilometer mocht de Fries als reserverijder niet starten in de kwartfinale tegen het zwakke Frankrijk, waardoor hij geen medaille zou krijgen bij de podiumceremonie.

Voor Bergsma was daarmee de maat vol. Hij voelde zich al langer niet serieus genomen in de ploeg met Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen, die destijds allemaal voor TVM reden en in Sotsji met z'n drieën goud wonnen op het onderdeel. Sindsdien reed Bergsma alleen nog bij de WK afstanden in 2017 de ploegenachtervolging op een groot toernooi.

"Het is een litteken op mijn carrière. Ik heb er een heel naar gevoel aan overgehouden", zei Bergsma over de gebeurtenissen bij Sotsji 2014. "Ik hoorde er niet bij en werd er heel slecht neergezet. Het heeft mijn gouden medaille destijds bedorven."

Er is nooit een verzoeningsgesprek geweest met Bergsma. Vier jaar geleden sprak hij voor het laatst met een bondscoach over zijn beschikbaarheid op het onderdeel. "Maar weet je, ik zet me graag in voor Nederland", zette Bergsma de deur open voor een rentree in China.

Jorrit Bergsma (links) stapte tijdens de Spelen in 2014 uit de ploegenachtervolging, die toen bestond uit Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Jorrit Bergsma (links) stapte tijdens de Spelen in 2014 uit de ploegenachtervolging, die toen bestond uit Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Foto: ANP

Roest: 'Kunnen met Jorrit rijden als het moet'

Nederland is na Kramer en Patrick Roest op zoek naar een derde rijder voor de achtervolgingsploeg op de Olympische Spelen in Peking. Voor Roest is het geen probleem als Bergsma terugkeert op de ploegenachtervolging.

"Jorrit heeft misschien een verleden met de teampursuit, maar dat was een heel andere ploeg, met een andere bondscoach en andere rijders. Ik denk dat we ook met Jorrit zouden kunnen rijden als het moet", zei Roest dinsdag na zijn tweede plek op de 10 kilometer.

Bij de laatste drie WK's was Marcel Bosker een vaste waarde in de gouden ploegen van de huidige bondscoach Jan Coopmans, maar de rijder van Jumbo-Visma wist zich op zowel de 5 als 10 kilometer niet te kwalificeren voor Peking. Hij krijgt donderdag nog een kans op de 1.500 meter en zou eventueel een aanwijsplek kunnen krijgen, maar is op dit moment nog ver verwijderd van een ticket naar China.

Roest erkent dat het voor bondscoach Coopmans een "lastige puzzel" wordt om drie rijders (en zeker één reserve) te vinden voor de teampursuit. "Ik ben blij dat ik daar niet over ga. Ik ga me er niet te veel mee bemoeien en ik heb er vertrouwen in dat Jan Coopmans de juiste mensen opstelt. Daar zullen we het mee moeten doen."

Overigens is het nog niet definitief zeker dat Kramer naar Peking gaat. De viervoudig olympisch kampioen werd zondag derde op de 5 kilometer, maar die plaats staat laag op de selectievolgorde, die bepaalt wie naar de Spelen gaan. Kramer moet daardoor hopen dat meerdere rijders op verschillende afstanden zich plaatsen of op een aanwijsplek van de selectiecommissie. Uiterlijk zondag is daar uitsluitsel over.