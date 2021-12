Jorrit Bergsma en Patrick Roest hebben dinsdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen zoals verwacht de twee tickets op de 10 kilometer veroverd. Beide schaatsers zijn nu op twee afstanden zeker van de Spelen van Peking.

Op de 10 kilometer heeft een land maximaal twee in plaats van drie startplekken, zodat de olympische wedstrijd in februari in Peking niet te lang duurt.

De 35-jarige Bergsma reed een sterke race, waarin hij versnelde in het tweede deel. Met 12.42,39 schaatste de drievoudig wereldkampioen op 10 kilometer zijn op twee na snelste tijd in Thialf. Hij bleef een kleine tien seconden boven het wereld- en baanrecord van de Zweed Nils van der Poel (12.32,95).

Roest startte in de laatste rit en wist daardoor wat hij moest rijden om minimaal als tweede te eindigen. De drievoudig wereldkampioen allround zat lang onder het schema van Bergsma, maar kreeg het zwaar in het laatste deel en gaf op de finish ruim acht seconden toe: 12.50,84.

Beau Snellink deed een dappere poging om in de top twee te eindigen. De twintigjarige stayer van Jumbo-Visma reed een gedurfde race en haalde met 12.59,75 ruim vier seconden van zijn persoonlijk record af. Het leverde hem de derde plek op.

Marcel Bosker eindigde als zevende in 13.05,52. De 24-jarige allrounder kwam zondag op de 5 kilometer iets meer dan een seconde tekort om Sven Kramer van de belangrijke derde plaats te stoten. Hij krijgt donderdag op de 1.500 meter nog een laatste kans om zich op eigen kracht te kwalificeren. Anders moet Bosker hopen op een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging, het onderdeel waarop hij de laatste drie seizoenen wereldkampioen werd.

Selectievolgorde mannen voor Spelen 1. Winnaar 1.000 meter

2. Patrick Roest (5.000 meter)

3. Winnaar 1.500 meter

4. Nummer twee 1.000 meter

5. Jorrit Bergsma (10.000 meter)

6. Massastart (wordt gekozen)

7. Nummer twee 1.500 meter

8. Merijn Scheperkamp (500 meter)

9. Nummer drie 1.000 meter

10. Nummer drie 1.500 meter

11. Jorrit Bergsma (5.000 meter)

12. Patrick Roest (10.000 meter)

13. Dai Dai N'tab (500 meter)

14. Sven Kramer (5.000 meter)

15. Kai Verbij (500 meter)

Kramer, Talsma en Blokhuijsen meldden zich af

Sven Kramer meldde zich maandag af voor de 10 kilometer. De winnaar van olympisch zilver in 2014 op de langste afstand richt zich volledig op de 5 kilometer en de ploegenachtervolging. Ook de Nederlands kampioen van vorig seizoen Marwin Talsma (griep) en Jan Blokhuijsen (prioriteit bij 1.500 meter) deden niet mee.

Bergsma en Roest waren daardoor de grote favorieten voor de twee olympische tickets en zij maakten geen fout. Roest (eerste) en Bergsma (tweede) stelden zondag op de 5 kilometer al een olympisch ticket veilig. Bergsma wordt bovendien waarschijnlijk aangewezen voor de massastart, terwijl Roest donderdag nog de 1.500 meter rijdt en een belangrijke schakel is in het Nederlandse team bij de ploegenachtervolging.

Bij de Spelen van 2018 ging de olympische titel op de 10 kilometer naar de in Nederland geboren Canadees Ted-Jan Bloemen. Bergsma eindigde als tweede, nadat hij in 2014 goud had gewonnen op de langste afstand. Wereldrecordhouder Van der Poel geldt als de grootste kanshebber op winst in Peking.