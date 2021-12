Met Kjeld Nuis, Kai Verbij, Thomas Krol en Hein Otterspeer heeft Nederland op de 1.000 meter vier potentiële olympisch kampioenen. Woensdag kunnen maximaal drie van die toppers zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaatsen voor de Spelen van Peking.

De winnaar van de 1.000 meter staat niet voor niks op de eerste plek van de selectievolgorde (zie tabel onderaan het artikel). Op geen enkele afstand waren de Nederlandse schaatsers het afgelopen jaar zo dominant als op de kilometer.

Bij de eerste drie wereldbekerwedstrijden van dit seizoen was het podium van de 1.000 meter steevast volledig oranje gekleurd, met twee keer een zege voor Krol en één keer winst voor Otterspeer. Daarnaast is Verbij (één keer zilver in de World Cups) de regerend wereldkampioen en Nuis (twee keer zilver en één keer brons in de World Cups) de regerend olympisch kampioen.

Nederland heeft in februari in Peking maar drie startplekken op de 1.000 meter, waardoor Krol voorspelt dat het woensdag "absoluut een bloedbad" wordt in een leeg Thialf. "Van de vier favorieten op de 1.000 meter zal ongetwijfeld iemand een steekje laten vallen en dan zit je ernaast. De truc is dat je niet aan de start moet staan met de angst om een foutje te maken. Je moet vooral níét aan de consequenties denken."

Naast het topkwartet zijn er met Merijn Scheperkamp (de verrassende winnaar van de 500 meter), Wesly Dijs en Koen Verweij ook nog een aantal outsiders die mogen hopen op een topdrieklassering.

"Het niveau in de breedte op de 1.000 meter is bizar hoog", aldus Verbij. "Het is een luxeprobleem voor het Nederlandse schaatsen, maar wat minder chill voor ons als rijders. Ik weet dat ik op een goede dag kan winnen, maar ook dat ik rekening moet houden met elk scenario."

Extra lading na verrassende 500 meter

Door het verrassende resultaat van de 500 meter van maandag is er zelfs nog wat meer lading op de 1.000 meter gekomen. De 21-jarige Scheperkamp liet met een toptijd (34,45) zien dat er serieus rekening met hem moet worden gehouden, terwijl Verbij en Otterspeer een flinke teleurstelling moesten slikken.

Verbij was in tranen nadat een grote misser bij de start zijn tweede 500 meter had verpest en hij 'slechts' als derde eindigde. De sprinter van Jumbo-Visma leek ook last van zijn rug te hebben, al sprak zijn trainer Jac Orie de verwachting uit dat dat geen problemen zal opleveren op de dubbele sprintafstand.

Zeker is dat Verbij met zijn derde plek op de 500 meter helemaal onderaan de selectievolgorde staat en dat hij weleens helemaal naast olympische deelname kan grijpen als hij buiten de top drie eindigt op de 1.000 meter.

Otterspeer viel bij zijn eerste 500 meter en eindigde slechts als achtste. De 33-jarige schaatser van Team Reggeborgh doet al jaren mee met de wereldtop op de sprintafstanden, maar plaatste zich nog nooit voor de Spelen. De 1.000 meter van woensdag kan weleens zijn laatste kans op olympische deelname zijn.

De vierde en voorlaatste dag van het OKT start woensdag om 18.20 uur met de 1.500 meter voor vrouwen. De 1.000 meter voor mannen begint om 19.14 uur.