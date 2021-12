Femke Kok heeft zich dinsdag verzekerd van een olympisch startbewijs op de 500 meter. De Friezin was in de laatste omloop nipt sneller dan haar rivaal Jutta Leerdam en plaatste zich met de eerste tijd voor de Spelen. Michelle de Jong stootte Suzanne Schulting in de tweede omloop van de derde plek en mag ook nog hopen op olympische deelname.

De 21-jarige Kok reed in de tweede 500 meter tegen Leerdam. Ze bleef de regerend Nederlands kampioene op de kortste schaatsafstand met een tijd van 37,30 seconden slechts twee honderdste van een seconde voor, waardoor ze in februari haar olympische debuut zal maken in Peking. In de eerste omloop had ze met 37,45 ook al de snelste tijd neergezet.

Voor Kok is de olympische plaatsing een forse opluchting na het debacle op de 1.000 meter van afgelopen zondag. De Friezin eindigde op een teleurstellende zesde plaats, terwijl ze doorgaans een van de drie beste Nederlandse schaatssters is op de kilometer. Ze was zo teleurgesteld over het resultaat dat ze na afloop de pers niet te woord stond.

Michelle de Jong moest na haar vierde plaats op de 1.000 meter eveneens een teleurstelling slikken, maar ze herpakte zich door derde te worden op de 500 meter. Ze stootte daarmee onder anderen Suzanne Schulting van het podium. De shorttrackkampioene stond na de eerste omloop nog derde, maar kwam uiteindelijk 0,26 seconde tekort voor een olympisch ticket.

Alleen de winnares van de 500 meter is zeker van de Olympische Spelen. De nummers twee en drie staan relatief laag in de selectievolgorde, die bepaalt wie er naar Peking mogen gaan omdat er maximaal negen Nederlandse schaatssters mogen rijden. Omdat Leerdam ook de 1.000 meter rijdt, lijkt zij ook de olympische 500 meter te gaan rijden.

Selectievolgorde vrouwen voor Spelen 1. Winnaar 5.000 meter

2. Massastart (wordt gekozen)

3. Irene Schouten (3.000 meter)

4. Antoinette de Jong (3.000 meter)

5. Femke Kok (500 meter)

6. Jutta Leerdam (1.000 meter)

7. Winnaar 1.500 meter

8. Nummer twee 5.000 meter

9. Nummer twee 1.500 meter

10. Antoinette de Jong (1.000 meter)

11. Carlijn Achtereekte (3.000 meter)

12. Nummer drie 1.500 meter

13. Ireen Wüst (1.000 meter)

14. Jutta Leerdam (500 meter)

15. Michelle de Jong (500 meter)

Leerdam komt net tekort tegen Kok

Kok was in de eerste omloop nog twee tiende van een seconde sneller dan nummer twee Leerdam, maar in de tweede 500 meter ontliepen de concurrenten elkaar weinig. Kok opende een stuk sneller (10,36 om 10,52), maar Leerdam maakte de achterstand in de ronde bijna helemaal goed. Uiteindelijk was de Friezin iets meer dan twee honderdsten sneller.

In de laatste omloop beloofde vooral de strijd om het derde olympische ticket spannend te worden en dat kwam ook uit. Schulting werd al snel van de derde plaats gekegeld door Dione Voskamp, waarna de shorttrackkampioene het in een rechtstreeks duel opnam tegen Michelle de Jong.

De Jong opende al sneller dan Schulting en handhaafde haar voorsprong in de volle ronde, waarna ze met een tijd van 37,53 zelfs Leerdam even van de tweede plaats stootte. Leerdam pakte haar tweede plek wel weer terug, maar De Jong mag twee dagen nadat ze door haar zus Antoinette de Jong van olympische deelname op de 1.000 meter werd gehouden nog altijd hopen op Peking.