Femke Kok heeft dinsdag de snelste tijd genoteerd op de eerste 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. De Friezin was ruim sneller dan nummer twee Jutta Leerdam. Suzanne Schulting verraste met de derde tijd en mag daardoor ook hopen op olympische deelname in het langebaanschaatsen.

De vrouwen rijden vanaf 19.16 uur nog een 500 meter. De snelste tijd van de twee omlopen wordt gebruikt om het klassement op te maken. Op de Spelen van Peking wordt in februari maar één 500 meter geschaatst.

De 21-jarige Kok noteerde 37,45 seconden in Thialf en bleef haar concurrente Leerdam daarmee precies twee tienden voor. Het belooft in de tweede omloop vooral spannend te worden wie er met de derde plaats aan de haal gaat.

Shorttrackkampioene Schulting werd derde in 37,79, maar was slechts zeven honderdsten sneller dan Michelle de Jong, die zondag mede door toedoen van haar zus Antoinette de Jong olympische kwalificatie op de 1.000 meter misliep. Esmé Stollenga zit er met 37,92 ook kort op.

Alleen de winnares van de 500 meter is zeker van de Olympische Spelen. De nummers twee en drie staan relatief laag in de selectievolgorde, die bepaalt wie er naar Peking mogen gaan omdat er maximaal negen Nederlandse schaatssters mogen rijden.

Mocht Schulting zich als nummer drie van de 500 meter plaatsen voor de Olympische Spelen, dan wordt het lastig om die afstand te rijden in Peking. Op de dag van de olympische 500 meter, 12 februari, staan namelijk ook de finales van de vrouwenaflossing in het shorttrack op het programma. Tussen de disciplines zit slechts twee uur.

Selectievolgorde vrouwen voor Spelen 1. Winnaar 5.000 meter

2. Massastart (wordt gekozen)

3. Irene Schouten (3.000 meter)

4. Antoinette de Jong (3.000 meter)

5. Winnaar 500 meter

6. Jutta Leerdam (1.000 meter)

7. Winnaar 1.500 meter

8. Nummer twee 5.000 meter

9. Nummer twee 1.500 meter

10. Antoinette de Jong (1.000 meter)

11. Carlijn Achtereekte (3.000 meter)

12. Nummer drie 1.500 meter

13. Ireen Wüst (1.000 meter)

14. Nummer twee 500 meter

15. Nummer drie 500 meter

Kok greep naast ticket op 1.000 meter

Kok kende een roerige aanloop richting de 500 meter. Zondag liep ze onverwachts olympische kwalificatie op de 1.000 meter mis door als zesde te eindigen op die afstand. De Friezin was zo teleurgesteld over het missen van het startbewijs, dat ze de schrijvende pers na afloop niet te woord wilde staan.

Kok was als vicewereldkampioen niettemin de uitgesproken favoriet op de kortste schaatsafstand. Ze trok haar snelle opening (10,48 seconden) door in de ronde en noteerde met 37,45 haar snelste seizoenstijd in Thialf.

Leerdam had zich al geplaatst voor de Olympische Spelen door de 1.000 meter te winnen en komt normaal gesproken ook uit op de 500 meter, waarop ze de regerend Nederlands kampioene is. Met haar tijd van 37,65 is ze al dicht bij een tweede ticket voor Peking.

Schulting kwam al in rit twee op het ijs en de meervoudig wereldkampioene in het shorttrack zette de toon met een tijd van 37,79, waarmee ze slechts acht honderdsten boven haar persoonlijk record bleef.