Ronald Mulder (35) werd maandag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) slechts vijfde op de 500 meter, waardoor zijn seizoen eigenlijk al voorbij is. En misschien ook wel zijn carrière.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De oudste deelnemer aan de 500 meter zoekt na zijn teleurstellende tweede race troost bij zijn tweelingbroer en coach Michel Mulder. In 2014 stonden ze samen op het olympisch podium, met goud (Michel) en brons (Ronald). Nu vloeien de tranen omdat Ronald Mulder zeker weet dat hij nooit meer op de Spelen zal schaatsen.

"Deze vijfde plek heeft grote gevolgen, dat wist ik meteen na mijn laatste race", zegt Ronald Mulder even later met een diepe zucht. "Dit jaar kan ik sowieso niks meer rijden. En ik moet eerlijk zijn: als ik op dit niveau blijf rijden, weet ik niet hoe het vervolg van mijn loopbaan eruit zal zien."

Het is maandagavond in Heerenveen nog niet het moment om zware besluiten te nemen over zijn toekomst. Daarvoor zijn de emoties over zijn twee 500 meters nog te vers. De sprinter van Team Reggeborgh komt in de eerste omloop tot zijn beste seizoenstijd van 34,74 seconden, goed voor de vijfde plek. In de tweede race moet hij twee tienden harder schaatsen om zicht te houden op de Spelen van Peking, maar het wordt 34,92.

"Ik hoopte te verrassen, maar dat is niet gelukt", aldus Ronald Mulder. "Mijn eerste rit was nog best redelijk, ik schaatste in ieder geval veel beter dan ik dit seizoen gedaan had. Dat bood perspectief, maar dat kwam er in mijn tweede race niet uit. Dat betekent gewoon dat ik niet goed genoeg ben."

Ronald Mulder wist direct na zijn tweede 500 meter dat hij nooit meer op de Spelen zal schaatsen. Ronald Mulder wist direct na zijn tweede 500 meter dat hij nooit meer op de Spelen zal schaatsen. Foto: ANP

'Ik snap dat ik ouder word'

Ronald Mulder kende een lastige aanloop naar het OKT. Eind oktober liep hij bij de NK afstanden een liesblessure op en de afgelopen weken had hij ook regelmatig last van zijn rug. Toch bleef de houder van het Nederlands record op de 500 meter hoop houden dat hij zich maandag voor de vierde keer op rij kon kwalificeren voor de Spelen.

"Ik had vorige week echt het idee dat ik goed was en een kans had om me te plaatsen. In de eerste omloop liet ik dat zien, maar in de tweede rit wilde ik veel te graag. Ik verviel in oude fouten en daardoor verpestte ik het."

"Weet je wat het is: natuurlijk snap ik dat ik ouder word. Maar ik had ook vandaag nog twee keer de snelste opening (9,62 en 9,64, red.). Ergens zit het dus nog goed met mijn explosiviteit, terwijl dat het eerste is wat verdwijnt."

"Het probleem is dat ik door mijn fysieke klachten veel te stijf ben en niet schaats zoals ik moet schaatsen. Ergens denk ik dat terug te kunnen vinden, maar tot op heden is het niet gelukt. En er zal flink wat moeten gebeuren wil me dat nog wel gaan lukken."

Ronald Mulder staat op de startlijst voor de 1.000 meter van woensdag, maar er moet een wonder gebeuren wil hij zich op die afstand kwalificeren voor de Spelen. Het OKT gaat dinsdag vanaf 16.30 uur verder met de 500 meter voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen.