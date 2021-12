Irene Schouten was maandag ook de beste op haar vierde 3 kilometer van het seizoen, waardoor ze zich plaatste voor de Olympische Spelen van Peking. Het leek een simpel abc'tje, maar de 29-jarige schaatsster voelde wel degelijk de unieke spanning van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Een paar uur voor haar 3.000 meter in Thialf dronk Schouten een kopje koffie met een paar ploeggenoten toen ze voor de grap naar de biertjes op de bar wees en zei: "Kijken of we dat vanavond kunnen drinken." Jillert Anema zag er de humor niet van. "Reken maar dat de concurrentie goed zal zijn", waarschuwde de ervaren coach. "Je moet adrenaline hebben, niet zo rustig zijn."

Anema hoefde zich geen zorgen te maken: Schouten voelde genoeg zenuwen toen ze aan het begin van de avond op het ijs van Thialf stapte voor een van de belangrijkste 3 kilometers uit haar leven.

De Noord-Hollandse maakte in het voorseizoen grote indruk met goud op de NK afstanden en zeges bij de wereldbekers in Tomaszów Mazowiecki en Salt Lake City, maar dat zorgde niet voor zekerheid over een goede afloop bij het OKT.

"Dit is zo'n raar toernooi. Het gaat erom dat je je plaatst, niet of je wint", aldus Schouten. "Je ziet om je heen hoeveel spanning er in de lucht hangt. Dus nee: makkelijk was het zeker niet. Ik wist dat dit het toernooi is waar alles om draait en dat ik de sjaak ben als het hier misgaat. Maar die onzekerheid is goed, het houdt me scherp."

157 Favoriet Schouten na winst 3.000 meter: 'Mocht niet verkeerd gaan'

'Er valt een last van mijn schouders af'

Schouten liet zich maandag in de slotrit van de 3 kilometer even afleiden door de snelle start van tegenstander en wereldkampioene Antoinette de Jong. Met een eindtijd van 3.55,65 bleef ze ruim een seconde boven het baanrecord dat ze eind oktober reed bij de NK afstanden, maar het was ruim voldoende om De Jong (3.57,54) en regerend olympisch kampioen Carlijn Achtereekte (3.59,20) voor te blijven.

"Mijn vorm is iets beter dan bij de NK, alleen was mijn focus iets minder", aldus Schouten. "Maar een tijd van 3.55 is helemaal niet slecht en het belangrijkste is dat ik zeker ben van de Spelen. Daarmee valt er een last van mijn schouders af."

De kopvrouw van Team Zaanlander is nog lang niet klaar op dit OKT. Ze is woensdag een outsider voor een topdrieklassering op de 1.500 meter en donderdag de topfavoriet op de 5 kilometer. Als alles goed gaat, doet ze in Peking mee op minimaal vier onderdelen: de 3.000, de 5.000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging.

"Mijn wensenlijstje is nog niet helemaal gevuld, ik weet dat ik nog niet klaar ben", aldus Schouten. "Ik hoop dat ik aan het einde van de week op de eerste, tweede én derde plek van de selectievolgorde (zie tabel hieronder, red.) sta, dat zou heel mooi zijn."

Het OKT gaat dinsdag om 16.30 uur verder met de 500 meter voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen.