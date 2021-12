Merijn Scheperkamp had nooit gedacht dat hij zich maandag op de 500 meter zou plaatsen voor de Olympische Spelen in Peking. De jonge rijder van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, bijgenaamd 'de Frenkie', versloeg de gevestigde orde op de sprint en hoopt in de geest van de man van zijn bijnaam hoge ogen te gooien op de Spelen.

Het was Kjeld Nuis die drie jaar geleden de naam van FC Barcelona-speler en Oranje-international Frenkie de Jong als bijnaam aan nieuwkomer Scheperkamp bij Jumbo-Visma koppelde. "Vanwege mijn haarstijl. Maar ook omdat ik relaxed ben, het maakt me allemaal niet zoveel uit."

Een uur na zijn sensationele 500 meter, die hij in een tijd van 34,45 seconden won, leek Scheperkamp ook geen boodschap te hebben aan het feit dat hij grote namen als Dai Dai N'tab, Kai Verbij en Ronald Mulder had verslagen. Nuchter en onderkoeld deed de 21-jarige Noord-Hollander zijn verhaal bij een grote groep verslaggevers.

"Ik besef nog niet wat er is gebeurd", zei Scheperkamp. "Ik ben niet heel erg bezig geweest met de anderen, maar meer met wat ik zelf zou doen. Wat er dan uitrolt… Ik heb er het hele seizoen al dichtbij gestaan. Maar een tijd van 34,4 komt wel heel onverwacht."

"Het is altijd een droom geweest om de Spelen te halen, maar ik had nooit verwacht dat het nu al zou gebeuren", vervolgde hij. "Als ik het nu niet had gehaald, waren er over vier jaar weer nieuwe Spelen geweest. Ik stond er heel relaxed in en daardoor kon ik vrijuit schaatsen."

'Ik hoop het net als Frenkie beter te gaan doen'

Voor Scheperkamp is olympische plaatsing een doorbraak in zijn prille loopbaan. De jongeling maakt nog deel uit van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma en combineert het schaatsen met een studie biologie aan de hogeschool van Leeuwarden.

Het is bewust dat Scheperkamp nog niet in de sterrenploeg van Jac Orie zit, maar bij de junioren van Sicco Janmaat rondrijdt. "Ik word zo in de luwte gehouden voor de sponsordagen. Ik kan dan rustig komen en heel relaxed rondrijden."

Hij traint wel met de grote sprinters van Jumbo-Visma, onder wie N'tab. "Ik leer van hem op mentaal vlak. Het is niet dat ze mij aan het handje vasthouden. Maar ik moet het zelf leren door de fout in te gaan."

Zo had hij het mentaal zwaar op de drie World Cups in Tomaszów Mazowiecki, Stavanger en Salt Lake City, waarvoor hij zich bij de NK afstanden in oktober voor het eerst had geplaatst door een 34,82 te noteren na een diskwalificatie in de eerste omloop. "Dat was een goede stap naar een succesvolle carrière. Maar je komt elke keer op televisie en wordt afgerekend als je dingen niet goed doet."

Op de Olympische Spelen zal Scheperkamp nog meer in beeld gaan rijden als een van de weinige Nederlandse vertegenwoordigers op de 500 meter. Hij hoopt hetzelfde pad als Frenkie de Jong te kunnen bewandelen nadat de middenvelder doorbrak bij Ajax. "Hij is daarna alleen maar beter gaan voetballen. Ik hoop dat ik ook alleen maar beter ga schaatsen."