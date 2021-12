Dai Dai N'tab deed er de afgelopen vier jaar alles aan om eind december een foutloze 500 meter te kunnen rijden. Maandag ging het toch weer mis bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waardoor hij nog lang niet zeker is van zijn debuut op de Spelen.

Aan het einde van een zware avond hervindt N'tab even zijn gevoel voor humor als hij de vraag krijgt of hij maandag graag zo onbevangen was geweest als de verrassende winnaar Merijn Scheperkamp. "Nee, want die onbevangenheid had ik vier jaar geleden en toen maakte ik twee valse starts", antwoordt de 27-jarige schaatser met een lach.

Die diskwalificatie op de 500 meter bij het OKT van vier jaar geleden, toen hij als topfavoriet de Spelen van Pyeongchang al kon vergeten voordat hij een meter had geschaatst, achtervolgt de viervoudig Nederlands kampioen op de kortste afstand al jaren. In bijna elke interview krijgt hij er altijd wel een vraag over, zeker dit seizoen, met wederom een OKT op het programma.

"Ik snap het wel", zei N'tab begin oktober, een kleine maand voor de start van de olympische winter. "Maar voor mij is dat verhaal wel afgesloten. Ik heb er genoeg over nagedacht en heb het spelletje 'OKT 2017' wel uitgespeeld."

De sprinter had het de eerste maanden erg moeilijk met de grote teleurstelling van 27 december 2017. Hij twijfelde of hij wel kon presteren onder grote druk en vond starten opeens lastig. N'tab wist dat er iets moest veranderen, ontdekte met hulp van een psycholoog dat hij snel werd afgeleid bij een race en trainde zichzelf door te zeggen dat elke wedstrijd hetzelfde is, óók een spannende kwalificatiewedstrijd in december.

"Mijn eerste trainer Erwin ten Hove zei ooit tegen mij: 'Je moet het schaatsen makkelijk maken.' Dat wordt steeds lastiger als je ouder wordt, want je krijgt te maken met contracten, met mensen die wat van je willen en die wat van je vinden. Maar uiteindelijk schaats je wel het hardst als je het zo makkelijk mogelijk houdt."

'Ik kreeg in beide ritten klappen te verduren'

De veranderingen in zijn aanpak zorgden ervoor dat N'tab de afgelopen drie jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw wél op zijn best was en geen fouten maakte, waardoor hij zich drie keer plaatste voor de 500 meter op de WK afstanden.

Maar maandag in een leeg Thialf, precies vier jaar na zijn desastreuze OKT, lukt het de schaatser van Jumbo-Visma niet om een vlekkeloze race te rijden. In de eerste omloop wordt hij gehinderd door een valse start en een valpartij van zijn tegenstander Hein Otterspeer en in de tweede race laat hij zich afleiden door een grote misser van Kai Verbij bij de start.

"Ik baal dat ik twee kloteritten om mijn oren krijg", zegt N'tab na zijn tweede 500 meter. "Ik kreeg in beide races van alle kanten klappen te verduren en daar was ik niet genoeg tegen gewapend. Ik kwam hier in goede vorm, probeerde foutloos te rijden, maar was toch niet sterk genoeg om mijn eigen ding te blijven doen. Ja, dat verwijt ik mezelf."

Jac Orie, sinds vorig seizoen de coach van N'tab, spaarde zijn pupil niet op het middenterrein. "Jac vindt dat ik beter mijn kop erbij had moeten houden. En daar ben ik het mee eens. Het is alleen maar goed dat hij benoemt waar het probleem zit. Maar hij zei ook: 'Vier jaar geleden had je helemaal niks en nu reed je nog 34,5.'"

'Ik baal dat ik moet afwachten'

N'tab is ondanks zijn slechte gevoel na maandag inderdaad nog zeker niet kansloos voor een olympisch ticket. Hij eindigde met 34,53 op de tweede plek, op acht honderdsten van Scheperkamp (34,45).

De 21-jarige Scheperkamp is daardoor zeker van de Spelen, terwijl N'tab in de wachtkamer zit. Hij staat op de dertiende plek van de selectievolgorde (zie tabel hieronder), terwijl er maximaal negen mannen naar Peking mogen. N'tab moet hopen dat meerdere schaatsers zich de komende dagen op twee of meer afstanden plaatsen voor de Spelen.

"Er is een kans en ergens in de komende dagen zal ik er ook wel weer positief naar proberen te kijken", aldus N'tab. "Maar ik wilde me vandaag met zekerheid plaatsen voor de Spelen en nu moet ik afwachten. Daar baal ik ontzettend van."