Carlijn Achtereekte had tot woensdag niet gedacht dat ze haar titel op de 3 kilometer zou kunnen verdedigen op de Olympische Spelen in Peking. Een pittig gesprek met coach Jac Orie en ontspannen kaarten met ploeggenoten hielpen de Drentse maandag alsnog aan een olympisch ticket. "Ik heb de hele week tegen mezelf gezegd: 'Ga eens met je hart schaatsen.'"

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Het was ergens aan het einde van de rit tussen Joy Beune en Ireen Wüst toen Achtereekte de handen voor haar ogen sloeg en tranen van geluk huilde. Na een maandenlange worsteling kwam bij de regerend olympisch kampioene op de 3 kilometer het besef dat ze zich als nummer drie van de stayersafstand zou plaatsen voor de Spelen.

"Van opluchting stond het huilen me nader dan het lachen. Dit is heel mooi", zei Achtereekte een uur later. "Jac zei dat hij mij 10 procent kans gaf om het te doen en ik heb het gedaan. Maar dat het de goede kant op valt met één honderdste verschil…"

De 31-jarige Achtereekte was in de strijd om het derde olympische ticket met een tijd van 3.59,20 slechts één honderdste van een seconde sneller dan Merel Conijn, die precies de tijd had gereden waarmee Achtereekte vier jaar geleden tot ieders verrassing olympisch kampioene werd in Pyeongchang.

Ze wist op voorhand al dat ze de race van haar leven moest rijden om als titelverdedigster naar Peking te kunnen afreizen, maar dat zag er de afgelopen maanden niet naar uit.

Carlijn Achtereekte was diep gegaan om een olympisch ticket te veroveren. Carlijn Achtereekte was diep gegaan om een olympisch ticket te veroveren. Foto: ANP

'Ga eens met je hart schaatsen'

Achtereekte draaide een slecht voorseizoen met plekken buiten de top tien bij de wereldbekerwedstrijden en kwakkelde maandenlang met haar gezondheid. Het leidde ertoe dat ze naar eigen zeggen verkrampt rondreed, zelfs afgelopen maandag nog bij een trainingswedstrijd in Thialf. Als olympisch kampioene had ze zichzelf te veel druk opgelegd.

"Ik reed heel erg met het 'moeten', dat gaf een negatieve lading. En als je de hele tijd kwakkelt met je gezondheid, dan knaagt dat aan je. Ik voelde helemaal niet meer het plezier in het schaatsen, terwijl ik het juist ben gaan doen omdat ik het heel leuk vind. Ik heb de hele week tegen mezelf gezegd: 'Ga eens met je hart schaatsen.'"

Achtereekte belde coach Orie op na haar slechte trainingsrit van afgelopen maandag. Het werd een pittig gesprek. "Hij zei letterlijk dat ik een schop onder mijn kont nodig had. Hij bleef het erin rammen: niet zo laf als een mietje rijden. Antoinette (de Jong, red.) en Irene (Schouten. red.) rijden met lef en overtuiging. Met een 'safe' ritje sta je er gewoon naast."

"Als het klopt, kan ik heel hard schaatsen. Maar als het niet klopt, rijd ik soms achteruit. Jac zegt ook: 'Je bent je eigen grote tegenstander.' Dat voel ik ook wel. De enige barrière ben ik zelf. Maar ik moest het ook zelf oplossen."

159 Achtereekte verrast weer met ticket voor Spelen: ‘Onkruid vergaat niet’

De Grote Dalmuti als broodnodige ontspanning

Een kaartspelletje hielp Achtereekte om de spanning kwijt te raken. Ze verloor het spelletje De Grote Dalmuti van haar ploeggenoten van Jumbo-Visma 'dik', maar het was de ontspanning die ze zocht om voor de broodnodige doorbraak te zorgen.

"Vanaf woensdag ging ik beter schaatsen en liet ik alles los. In Calgary was ik erg gefocust op mijn techniek, maar dat werkte averechts. Ik moest op ervaring en vertrouwen rijden. Ik voelde dat de vorm eraan kwam."

In haar rit tegen Melissa Wijfje leek het nog bijna mis te gaan toen Achtereekte in de slotronde instortte, maar op wilskracht bleef ze Conijn een honderdste voor. "Er zit nog zoveel meer in. Dat bewaren we voor later. Dit is een kleine overwinning op mezelf."